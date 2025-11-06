 imagen

Avanzan las obras en Salta a cargo del Gobierno nacional

Federico Casas,  jefe del V Distrito de Vialidad Nacional mencionó por Radio Salta las grandes y pequeñas obras que se realizan en diferentes sectores del territorio nacional.

Salta Hoy

06 / 11 / 2025

 

“Estamos haciendo tramos en sectores geográficos muy complicados, como la zona de la Puna, puentes cerca de la  Capital y el despeje de banquinas, entre otras”, comentó Casas.

De esta manera mencionó el puente sobre el río Vaqueros además de la autopista Costanera que se encuentra en pleno avance. 

“Además activamos la autopista que va de Rosario de la Frontera a Metán, además del tramo entre Mina La Poma y Alto Chorrillos”, dijo Casas.

Finalmente mencionó la construcción de paradores, mejoras y mantenimiento general de las banquinas con recuperación de las alcantarillas.

“Parece algo chico pero es de suma importancia para los ciudadanos”, manifestó.

 

