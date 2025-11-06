Avanzan las obras en Salta a cargo del Gobierno nacional

“Estamos haciendo tramos en sectores geográficos muy complicados, como la zona de la Puna, puentes cerca de la Capital y el despeje de banquinas, entre otras”, comentó Casas.

De esta manera mencionó el puente sobre el río Vaqueros además de la autopista Costanera que se encuentra en pleno avance.

“Además activamos la autopista que va de Rosario de la Frontera a Metán, además del tramo entre Mina La Poma y Alto Chorrillos”, dijo Casas.

Finalmente mencionó la construcción de paradores, mejoras y mantenimiento general de las banquinas con recuperación de las alcantarillas.

“Parece algo chico pero es de suma importancia para los ciudadanos”, manifestó.