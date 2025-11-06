De Los Ríos: “El Gobierno no puede hacerse cargo del Pozo Lomas de Olmedo en Pichanal”
Así lo dijo por Radio Salta el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, Martín de los Ríos.
06 / 11 / 2025
“Los salteños no se pueden hacer cargo de eso porque necesitaríamos millones de dólares”, indicó.
El pozo mencionado se encuentra emanando gases y líquidos contaminando la zona y matando flora y fauna.
El funcionario dijo que el Gobierno de Salta “sigue con atención el derrotero judicial de la cuestión”.
Y expresó que “espera que se pueda resolver con el dinero del Fondo de Reparación de la Privatización de YPF”.