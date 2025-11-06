De Los Ríos: “El Gobierno no puede hacerse cargo del Pozo Lomas de Olmedo en Pichanal”

“Los salteños no se pueden hacer cargo de eso porque necesitaríamos millones de dólares”, indicó.

El pozo mencionado se encuentra emanando gases y líquidos contaminando la zona y matando flora y fauna.

El funcionario dijo que el Gobierno de Salta “sigue con atención el derrotero judicial de la cuestión”.

Y expresó que “espera que se pueda resolver con el dinero del Fondo de Reparación de la Privatización de YPF”.