 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El gobernador Sáenz pide ley de derribo y radarización para fortalecer la frontera

Los hizo en su cuenta de “X”, luego de la caída de una avioneta con matrícula boliviana cargada de droga que se estrelló en Rosario de la Frontera.

Salta Hoy

06 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, agradeció a la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, PSA, Policía Rural y la Fiscalía General por su trabajo conjunto. 

Destacó que lograron detener a cuatro delincuentes involucrados en el tráfico de drogas. 

Sáenz enfatizó que la lucha contra el narcotráfico no cesa. 

Además, pidió a los legisladores nacionales que se apruebe la ley de derribo y radarización de la frontera. 

El gobernador aseguró que se necesita más apoyo para proteger los 700 kilómetros de frontera.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO