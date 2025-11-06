El gobernador Sáenz pide ley de derribo y radarización para fortalecer la frontera
Los hizo en su cuenta de “X”, luego de la caída de una avioneta con matrícula boliviana cargada de droga que se estrelló en Rosario de la Frontera.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, agradeció a la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, PSA, Policía Rural y la Fiscalía General por su trabajo conjunto.
Destacó que lograron detener a cuatro delincuentes involucrados en el tráfico de drogas.
Sáenz enfatizó que la lucha contra el narcotráfico no cesa.
Además, pidió a los legisladores nacionales que se apruebe la ley de derribo y radarización de la frontera.
El gobernador aseguró que se necesita más apoyo para proteger los 700 kilómetros de frontera.