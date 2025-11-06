El gobernador Sáenz pide ley de derribo y radarización para fortalecer la frontera

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, agradeció a la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, PSA, Policía Rural y la Fiscalía General por su trabajo conjunto.

Destacó que lograron detener a cuatro delincuentes involucrados en el tráfico de drogas.

Sáenz enfatizó que la lucha contra el narcotráfico no cesa.

Además, pidió a los legisladores nacionales que se apruebe la ley de derribo y radarización de la frontera.

El gobernador aseguró que se necesita más apoyo para proteger los 700 kilómetros de frontera.