En la finca donde cayó la avioneta con cocaína encontraron más droga enterrada

En el interior de la avioneta se encontraron 136 kilos de cocaína. Además, se hallaron otros 228 kilos enterrados en la finca, totalizando 364 kilos de droga.

Cuatro personas fueron detenidas, incluidos dos pilotos bolivianos.

La fiscalía investiga los detalles del caso y la conexión entre los detenidos y el robo del vehículo.