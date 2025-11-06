Cuatro personas resultaron heridas en un choque frontal en Iruya
El accidente ocurrió esta mañana cerca de las 6:30 en Barrio La Tablada, donde un camión de carga colisionó con una camioneta Toyota Hilux.
06 / 11 / 2025
Tras el impacto, el camión volcó y quedó apoyado sobre su lado izquierdo.
Los heridos incluyen al conductor del camión, al conductor de la camioneta y a dos mujeres que viajaban en ella, quienes fueron trasladados al hospital, pero con heridas que no revisten gravedad.
La policía realizó las pericias en el lugar para determinar las causas del accidente.