 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cuatro personas resultaron heridas en un choque frontal en Iruya

El accidente ocurrió esta mañana cerca de las 6:30 en Barrio La Tablada, donde un camión de carga colisionó con una camioneta Toyota Hilux.

Salta Hoy

06 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Tras el impacto, el camión volcó y quedó apoyado sobre su lado izquierdo. 

Los heridos incluyen al conductor del camión, al conductor de la camioneta y a dos mujeres que viajaban en ella, quienes fueron trasladados al hospital, pero con heridas que no revisten gravedad.

La policía realizó las pericias en el lugar para determinar las causas del accidente.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO