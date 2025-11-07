 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Retoman las paritarias: “Los docentes no queremos más montos en negro”

Lo dijo esta mañana Victoria Cervera, secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa).

Salta Hoy

07 / 11 / 2025

 

“En la reunión por las paritarias de hoy no tenemos grandes expectativas que nos vayan a incrementar el salario”, indicó.

“Queremos ver como se plantea la dinámica de la reunión”, sostuvo y dijo: “vamos a plantear que se necesita una recomposición y no queremos montos en negro”.

 

AM840

FM96.9

