Retoman las paritarias: “Los docentes no queremos más montos en negro”
Lo dijo esta mañana Victoria Cervera, secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa).
Salta Hoy
07 / 11 / 2025
“En la reunión por las paritarias de hoy no tenemos grandes expectativas que nos vayan a incrementar el salario”, indicó.
“Queremos ver como se plantea la dinámica de la reunión”, sostuvo y dijo: “vamos a plantear que se necesita una recomposición y no queremos montos en negro”.