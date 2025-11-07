Éxito en el simulacro de sismo en escuelas que involucró a 5.000 personas
Esta mañana, desde las 9:30 y por un lapso de 40 minutos, se llevó a cabo un simulacro de sismo en seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante Corrientes a San Luis y Córdoba a La Florida.
Participaron: Escuela Roca, Escuela Técnica N° 3, Santa Rosa, Guido Spano, Jean Piaget e Instituto María del Rosario de San Nicolás.
La actividad, que se desarrolló sin mayores inconvenientes, marcó el cierre de una serie de capacitaciones destinadas a preparar a los alumnos y al personal para situaciones de emergencia.
Durante el simulacro, se implementaron desvíos en la zona, aunque la circulación vehicular ya volvió a la normalidad.
Este ejercicio práctico permitió evaluar la respuesta de diferentes áreas ante emergencias múltiples, destacando la importancia de la preparación en la comunidad educativa.