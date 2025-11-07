 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Éxito en el simulacro de sismo en escuelas que involucró a 5.000 personas

Esta mañana, desde las 9:30 y por un lapso de 40 minutos, se llevó a cabo un simulacro de sismo en seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante Corrientes a San Luis y Córdoba a La Florida.

Salta Hoy

07 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Participaron: Escuela Roca, Escuela Técnica N° 3,  Santa Rosa, Guido Spano, Jean Piaget e Instituto María del Rosario de San Nicolás.

La actividad, que se desarrolló sin mayores inconvenientes, marcó el cierre de una serie de capacitaciones destinadas a preparar a los alumnos y al personal para situaciones de emergencia. 

Durante el simulacro, se implementaron desvíos en la zona, aunque la circulación vehicular ya volvió a la normalidad. 

Este ejercicio práctico permitió evaluar la respuesta de diferentes áreas ante emergencias múltiples, destacando la importancia de la preparación en la comunidad educativa.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO