Éxito en el simulacro de sismo en escuelas que involucró a 5.000 personas

Participaron: Escuela Roca, Escuela Técnica N° 3, Santa Rosa, Guido Spano, Jean Piaget e Instituto María del Rosario de San Nicolás.

La actividad, que se desarrolló sin mayores inconvenientes, marcó el cierre de una serie de capacitaciones destinadas a preparar a los alumnos y al personal para situaciones de emergencia.

Durante el simulacro, se implementaron desvíos en la zona, aunque la circulación vehicular ya volvió a la normalidad.

Este ejercicio práctico permitió evaluar la respuesta de diferentes áreas ante emergencias múltiples, destacando la importancia de la preparación en la comunidad educativa.