Se viene el Superclásico: cómo llegan Boca y River en el Torneo Clausura

Este domingo se disputará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en un contexto determinante tanto para la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura como para la Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors llega en mejor posición: se ubica primero en la Zona A, junto a Unión de Santa Fe, con 23 puntos. Un triunfo en el clásico le aseguraría el pase directo a los playoffs. Sin embargo, el panorama sigue ajustado, ya que apenas le lleva cinco puntos al 12° puesto, ocupado por Argentinos Juniors. El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un buen momento, con tres victorias en sus últimos cuatro encuentros.

En cambio, River Plate vive una realidad más complicada. El conjunto “Millonario” perdió siete de sus últimos diez partidos entre todas las competencias, con triunfos únicamente ante Racing y Talleres. Además, fue eliminado de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia de Mendoza, y cayó ante Palmeiras, Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Rosario Central, Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Esa racha negativa dejó a River sexto en la Zona B. Una victoria en el Superclásico le garantizaría su clasificación, pero un empate o una derrota lo obligarían a definir su futuro en la última fecha, cuando visite a Vélez Sarsfield, con el riesgo de quedar afuera de los playoffs.