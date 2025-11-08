 imagen

EN VIVO 00:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 8:00 HRS

 

Misa

Celebración Eucarística 

PROX. 08:00 a 14:00 HRS

 

Folcloreando a lo grande

El magazine más divertido de la radiofonía salteña., la mejor compañía de cada domingo.  Música, comentarios, humor, y contacto con los oyentes de toda la Provincia.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Retro Noticias

PROX. 16:00 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Se viene el Superclásico: cómo llegan Boca y River en el Torneo Clausura

Ambos equipos se encuentran en puestos de playoffs, pero todavía no tienen asegurada la clasificación a la Copa Libertadores.

Deportes

08 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este domingo se disputará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en un contexto determinante tanto para la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura como para la Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors llega en mejor posición: se ubica primero en la Zona A, junto a Unión de Santa Fe, con 23 puntos. Un triunfo en el clásico le aseguraría el pase directo a los playoffs. Sin embargo, el panorama sigue ajustado, ya que apenas le lleva cinco puntos al 12° puesto, ocupado por Argentinos Juniors. El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un buen momento, con tres victorias en sus últimos cuatro encuentros.

En cambio, River Plate vive una realidad más complicada. El conjunto “Millonario” perdió siete de sus últimos diez partidos entre todas las competencias, con triunfos únicamente ante Racing y Talleres. Además, fue eliminado de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia de Mendoza, y cayó ante Palmeiras, Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Rosario Central, Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Esa racha negativa dejó a River sexto en la Zona B. Una victoria en el Superclásico le garantizaría su clasificación, pero un empate o una derrota lo obligarían a definir su futuro en la última fecha, cuando visite a Vélez Sarsfield, con el riesgo de quedar afuera de los playoffs.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO