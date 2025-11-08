Colapinto sufrió un fuerte accidente y abandonó la carrera sprint del GP de Brasil

El Gran Premio de San Pablo tuvo un sábado agitado y bajo amenaza climática, con alerta meteorológica vigente sobre la ciudad brasileña. En ese contexto, Franco Colapinto protagonizó un duro choque durante la carrera sprint y debió abandonar la competencia, dejando trunco su intento de escalar posiciones desde el 16° puesto de largada.

El piloto argentino, que recientemente fue confirmado como titular de Alpine para la temporada 2026, había encarado la jornada con grandes expectativas, pero el incidente lo dejó fuera de carrera.