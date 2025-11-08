 imagen

EN VIVO 00:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 8:00 HRS

 

Misa

Celebración Eucarística 

PROX. 08:00 a 14:00 HRS

 

Folcloreando a lo grande

El magazine más divertido de la radiofonía salteña., la mejor compañía de cada domingo.  Música, comentarios, humor, y contacto con los oyentes de toda la Provincia.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Retro Noticias

PROX. 16:00 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Colapinto sufrió un fuerte accidente y abandonó la carrera sprint del GP de Brasil

El piloto argentino recientemente fue confirmado como titular de Alpine para la temporada 2026.

Deportes

08 / 11 / 2025

 

El Gran Premio de San Pablo tuvo un sábado agitado y bajo amenaza climática, con alerta meteorológica vigente sobre la ciudad brasileña. En ese contexto, Franco Colapinto protagonizó un duro choque durante la carrera sprint y debió abandonar la competencia, dejando trunco su intento de escalar posiciones desde el 16° puesto de largada.

El piloto argentino, que recientemente fue confirmado como titular de Alpine para la temporada 2026, había encarado la jornada con grandes expectativas, pero el incidente lo dejó fuera de carrera.

