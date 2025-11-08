 imagen

Murió un detenido que había sufrido graves quemaduras en el incendio de la Alcaidía

El Juzgado de Garantías N°7 había dispuesto su libertad el 31 de octubre, mientras continuaba bajo atención médica.

Salta Hoy

08 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Servicio Penitenciario de Salta confirmó el fallecimiento de Ezequiel Fernando Avendaño Laime, uno de los internos que había resultado gravemente herido durante el incendio ocurrido el pasado 26 de octubre en una celda del pabellón B1 de la Alcaidía General N°1, tras la quema de colchones.

Avendaño Laime se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Bernardo, donde había ingresado con quemaduras de segundo y tercer grado en manos, cuello y rostro. Según informó el organismo, el Juzgado de Garantías N°7 había dispuesto su libertad el 31 de octubre, mientras continuaba bajo atención médica.

El comunicado oficial indicó además que el equipo de Asistencia Social del Servicio Penitenciario mantiene tareas de acompañamiento y contención a los familiares de los internos afectados.

A la fecha, tres detenidos permanecen internados en terapia intermedia y dos en sala de quemados del mismo hospital.

Las circunstancias del incendio y las posibles responsabilidades penales continúan siendo investigadas por la Fiscalía Penal N°1.

