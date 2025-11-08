 imagen

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 8:00 HRS

 

Misa

Celebración Eucarística 

PROX. 08:00 a 14:00 HRS

 

Folcloreando a lo grande

El magazine más divertido de la radiofonía salteña., la mejor compañía de cada domingo.  Música, comentarios, humor, y contacto con los oyentes de toda la Provincia.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Retro Noticias

PROX. 16:00 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Finalizaron los trabajos de emergencia en la Ruta Nacional 16

La ruta quedó habilitada en ambos sentidos de manera normal

La Dirección de Vialidad Nacional – Distrito Salta informó que concluyeron los trabajos de emergencia realizados sobre la Ruta Nacional N°16, a la altura del kilómetro 629, entre las localidades de Talavera y Tolloche, donde días atrás se había producido el colapso de una alcantarilla que atravesaba la calzada.

Las tareas fueron ejecutadas por los equipos de la División Conservación del Campamento Quebrachal e incluyeron la instalación de una nueva alcantarilla, la limpieza integral de la zona y, finalmente, la colocación de la carpeta asfáltica para restablecer las condiciones óptimas de circulación.

