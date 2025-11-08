Finalizaron los trabajos de emergencia en la Ruta Nacional 16

La Dirección de Vialidad Nacional – Distrito Salta informó que concluyeron los trabajos de emergencia realizados sobre la Ruta Nacional N°16, a la altura del kilómetro 629, entre las localidades de Talavera y Tolloche, donde días atrás se había producido el colapso de una alcantarilla que atravesaba la calzada.

Las tareas fueron ejecutadas por los equipos de la División Conservación del Campamento Quebrachal e incluyeron la instalación de una nueva alcantarilla, la limpieza integral de la zona y, finalmente, la colocación de la carpeta asfáltica para restablecer las condiciones óptimas de circulación.

Con la finalización de los trabajos, la ruta quedó habilitada en ambos sentidos de manera normal