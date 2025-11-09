El Gobierno confirmó la recuperación del cuerpo del argentino asesinado por Hamas

El Gobierno Nacional informó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, el argentino asesinado por Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel. El hecho se concretó tras un intercambio humanitario en el que Israel entregó 15 cuerpos de palestinos a cambio del cuerpo del argentino, que permanecía en poder del grupo terrorista.

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente Javier Milei anunció: “Ha sido restituido el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, de 61 años, luego de más de dos años de su asesinato durante el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel”.

Rudaeff nació en Buenos Aires, pero a los ocho años se trasladó junto a su familia al kibutz Nir Yitzhak, donde formó su hogar junto a su esposa Yaffa y sus cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben. Allí fue conductor de ambulancia y voluntario del equipo de respuesta a emergencias, dedicado durante más de cuatro décadas al servicio comunitario.

“Durante la masacre perpetrada por Hamas, Lior fue asesinado mientras defendía su comunidad”, precisó el comunicado, y añadió que su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza.

El acuerdo que permitió la restitución fue mediado por el presidente estadounidense Donald Trump, y contempló la devolución del cuerpo de Rudaeff por parte de Hamas y la entrega de 15 cadáveres palestinos por parte de Israel. Este último punto no fue mencionado en el comunicado difundido por Casa Rosada.

El presidente Javier Milei expresó su solidaridad con la familia Rudaeff y pidió que el cuerpo del argentino “reciba una sepultura digna que brinde consuelo después de tanto sufrimiento”.

El mandatario ya había recordado el caso semanas atrás, cuando agradeció a Trump por su mediación en el acuerdo de paz y manifestó su esperanza en la “pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz”.