Tragedia en Brasil: seis muertos y más de 400 heridos por un tornado en Paraná

El paso de un tornado devastador por el estado de Paraná, en el sur de Brasil, dejó al menos seis personas muertas y más de 430 heridas, según confirmaron las autoridades locales este sábado. El fenómeno meteorológico, que arrasó con viviendas, edificios y el tendido eléctrico, provocó una destrucción generalizada en varias localidades.

El gobernador Carlos Massa Ratinho Junior decretó el estado de calamidad pública para acelerar la asistencia y los fondos destinados a la reconstrucción. En tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su solidaridad con las víctimas y anunció el envío de personal especializado en rescate, reconstrucción y atención médica.

La ciudad más afectada fue Rio Bonito do Iguaçu, donde se estima que el 80% de las viviendas quedaron destruidas. Equipos de emergencia describieron la escena como “una zona de guerra”. También se registraron daños graves en Candói, Laranjeiras do Sul y Guarapuava, con miles de personas sin electricidad ni agua potable.

Durante la noche del viernes se instaló un hospital de campaña para atender a los heridos y brindar apoyo a los damnificados.

Según el Sistema Meteorológico de Paraná (Simepar), el tornado fue clasificado preliminarmente como de categoría F2, con vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora. Además, los efectos del ciclón extratropical asociado al fenómeno alcanzaron otros estados del sur, como Rio Grande do Sul y Santa Catarina, y las lluvias se extendieron hasta San Pablo.