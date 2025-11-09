Argentina arrasó con Fiji y cerró la fase de grupos con una goleada en el Mundial Sub 17

La Selección argentina Sub 17 selló su pase a los octavos de final del Mundial que se disputa en Qatar con una contundente victoria 7 a 0 ante Fiji, en un partido que evidenció la amplia superioridad del conjunto dirigido por Diego Placente.

Los goles fueron obra de Uriel Ojeda, en tres oportunidades (17’, 57’ y 88’), Mateo Martínez (30’ y 44’), Santiago Silveyra (88’) y Simón Escobar (91’). En la primera mitad, el arquero de Fiji logró contener un penal a Ojeda, aunque eso no impidió que el delantero se convirtiera en una de las figuras del encuentro.

Disputado en el Estadio Aspire Zone Pitch 3, el duelo mostró desde el inicio un dominio total de Argentina, que manejó los tiempos y exhibió su poder ofensivo frente a un rival que poco pudo hacer ante la intensidad albiceleste.

Con este resultado, el equipo nacional cerró una fase de grupos ideal y se aseguró un lugar en los 16avos de final, donde enfrentará a uno de los seis mejores terceros del certamen.