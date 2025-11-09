Los Pumas debutaron con una contundente victoria ante Gales: 52-28 en Cardiff

El seleccionado argentino de rugby tuvo un estreno soñado en la ventana internacional de noviembre, al imponerse por 52 a 28 a Gales en el estadio Principality de Cardiff, en el inicio de su gira por el Reino Unido.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró una notable superioridad desde el arranque y apoyó siete tries a lo largo del encuentro. Las conquistas argentinas fueron de Gerónimo Prisciantelli (2), Pedro Delgado, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Bautista Delguy y Santiago Grondona, todas convertidas por Santiago Carreras, quien además sumó un penal.

Los Pumas cerraron un primer tiempo dominante (31-14), mostrando solidez en el juego y eficacia en cada ataque. En el complemento, mantuvieron la intensidad para sellar una victoria categórica que refuerza el buen presente del equipo.

El conjunto nacional volverá a presentarse el próximo domingo ante Escocia, en el estadio Murrayfield de Edimburgo, a las 12.10 (hora argentina), en lo que será su segundo compromiso de la gira europea