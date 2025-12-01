 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Con el texto finalizado, el Gobierno acelera negociaciones por la Reforma Laboral

Así lo confirmaron fuentes oficiales; será presentada en el Congreso en los próximo días.

Argentina

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Gobierno nacional dice que finalizó la redacción del proyecto de Reforma Laboral que será presentado en los próximos días en el Congreso Nacional.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, concluyó el detalle de lo que denomina "modernización" laboral y lo giró al despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza, confirmaron a NA. 

La letra de la reforma podría incluir los títulos de ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual y autónomos; democracia sindicales y derivaciones varias. 

La definición del proyecto que esperan tratar durante el mes de diciembre, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias que irá desde el 10 de diciembre al 31 del mismo mes, con continuidad desde el 19 de enero hasta finales de febrero, se dio luego de la tensión abierta por el rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la interlocución de Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, al detalle de la reforma. 

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados", anticipó por los pasillos de Casa Rosada, luego de la fallida reunión del Consejo de Mayo que tuvo lugar el pasado miércoles. tVi3ug

Sin embargo, el Poder Ejecutivo cerró el articulado con su impronta y de espaldas a los pedidos de la central. Lo propio postuló el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, quien pidió endurecer el sentido de la norma. 

Con los borradores de los proyectos listos, la Casa Rosada instrumenta a sus interlocutores en la búsqueda de apoyos. Para eso, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulan los pedidos con los gobernadores mientras que Bullrich y Menem hacen lo propio en las cámaras que integran.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO