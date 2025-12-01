 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

España despliega al ejército para luchar contra la peste porcina africana en Cataluña

El país exporta cada año 2,77 millones de toneladas a más de 100 países y concentra ahora sus energías en que el virus no dé el salto a las granjas catalanas.

Más de 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias española (UME) se desplegaron este lunes para luchar contra el foco de peste porcina africana detectado cerca de Barcelona, que ha desatado la inquietud en el potente sector del porcino español.

"Se desplegarán durante el día de hoy 117 efectivos de la UME en Cataluña, que harán trabajos con drones, desinfección, prospección, búsqueda y retirada de animales", explicó el responsable regional de Agricultura, Òscar Ordeig, en rueda de prensa en Barcelona.

"Todos los animales sospechosos están dentro del radio de los seis kilómetros, lo que es un elemento muy importante", resaltó Ordeig, destacando que las 39 explotaciones porcinas situadas en la zona dieron negativo.

Una de las hipótesis que barajan los expertos es que el virus pudo haber llegado a través de un embutido contaminado transportado por carretera, y consumido después por un jabalí, pero todavía no está confirmado, indicó el responsable catalán.

Un eventual salto de la PPA -una enfermedad que no afecta a las personas, pero muy contagiosa y letal entre porcinos- sería fatal para el sector en España, tercer mayor productor mundial de carne porcina y derivados.

El país exporta cada año 2,77 millones de toneladas a más de 100 países y concentra ahora sus energías en que el virus no dé el salto a las granjas catalanas. La región es responsable por exportaciones valoradas en unos 3.000 millones de euros anuales, 1.000 de ellos a países fuera de la Unión Europea, según Ordeig.

Este segmento es el que más peligra debido al cierre de mercados extracomunitarios que suele producirse tras un brote, y que ahora Madrid deberá revertir negociando con cada país comprador.

"Tranquilidad a los ciudadanos, en relación con el consumo de la carne", pidió desde Italia el ministro español de Agricultura, quien solicitó igualmente "prudencia" e "implicación" para que el virus "no se extienda a las granjas de producción".

En Europa, la peste porcina africana está actualmente presente en los países bálticos y en varios territorios de Europa del este, desde su llegada por medio de Rusia en 2014.

