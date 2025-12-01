 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Denuncian el cierre de 1800 panaderías en todo el país por la caída en las ventas

Es por la suba de costos y caída de demanda.

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció el cierre de 1.800 panaderías en todo el país y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en dos años a partir de la suba de costos y caída de la demanda.

Pinto afirmó que el sector “está trabajando siempre a pérdida” y solo está “subsistiendo”.

En diálogo con Radio Splendid y seguido por Agencia Noticias Argentinas, el panadero comparó la situación actual con coyunturas históricas adversas (la pandemia, los años 90 y el 2001), señalando que "no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy".

Mientras los panaderos deben enfrentar este incremento constante, el sector experimentó una caída de venta de un 55%, añadió Pinto, quien afirmó que las boletas de luz registraron un aumento de entre un 45% y un 50% en comparación con el mes anterior.

Esta combinación hace "imposible sostener" la operación, ya que el sector no puede "perder plata". Pinto afirmó que resulta imposible absorber estos costos sin trasladarlos al precio.

La demanda se ve afectada por el bajo poder adquisitivo, ya que "la gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere" porque no tiene recursos en el bolsillo.vjQkRQ

Analizó que el problema de fondo es que los aumentos de costos no se han acompañado por una mejora salarial. Si bien todo sigue aumentando, la gente tiene los "sueldos pisados a un año atrás", lo que significa que aumentar el precio no revierte la caída de las ventas.

AM840

FM96.9

