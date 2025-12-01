 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Santilli consiguió el apoyo de Valdés en Corrientes y prepara una reunión con un peronista

El ministro del Interior sigue la gira para entrevistarse con gobernadores. 

Argentina

01 / 12 / 2025

 

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este lunes Corrientes y consiguió el apoyo del gobernador saliente, Gustavo Valdés, para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva, dos de las inciativas centrales de la batería de proyectos que el Gobierno quiere tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Durante el encuentro, que tuvo lugar al mediodía en la casa de Gobierno, Santilli y Valdés se mostraron de acuerdo en establecer una agenda de trabajo común “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y a lo largo y ancho del país”.

Ambos dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto 2026 y destacaron la necesidad de “concretar la reforma impositiva y la ley que propone una modernización laboral para la Argentina”.

La reunión tuvo ligar como parte de los encuentros que Santilli viene manteniendo con gobernadores -tanto de “local” como de visitante- que en julio del año pasado firmaron el Consejo de Mayo.

Las próximas reuniones de Santilli

Santilli previsto recibir esta semana al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, en fechas que podrían ser el jueves y viernes, respectivamente.

Para completar las citas con los 20 gobernadores quedan aún el puntano Luis Poggi y el santafesino Maximiliano Pullaro, quien anticipó que no tiene intenciones de concretar una reunión si no hay respuesta a los reclamos.

La administración libertaria apuesta a buscar los consensos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral durante el mes de diciembre, además del resto del temario en febrero.

