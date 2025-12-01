El Comité de Selección definió las ternas para la distinción “Deportista del Año 2025”
Deportes
01 / 12 / 2025
El Comité de Selección se reunió para conformar las ternas de cada disciplina que integrarán la edición 2025 del Premio Deportista del Año. El encuentro contó con la participación de autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes, representantes del Círculo de Periodistas Deportivos de Salta y periodistas especializados.
La entrega de premios se realizará el viernes 12 de diciembre, ocasión en la que se darán a conocer los ganadores de cada terna y las máximas distinciones.
Durante la apertura, se destacó que esta instancia marca el inicio del proceso formal de evaluación del desempeño de los y las atletas salteñas durante el ciclo competitivo. El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Deportes, Ignacio García Bes; el subsecretario de Deportes, Federico Abud; la directora general de Prensa y Comunicaciones del Ministerio de Turismo y Deportes, Macarena Gutiérrez Caliuolo; la presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos, Mariela Fuentes, y periodistas especializados, quienes presentaron mociones para la conformación de las ternas y sus respectivos ganadores.
Ignacio García Bes, secretario de Deportes, resaltó: “Estas ternas son el resultado de un proceso transparente y democrático, donde los periodistas y especialistas evalúan con total libertad el desempeño de cada atleta. Ese carácter plural y profesional es lo que le da verdadera legitimidad a este reconocimiento. El Premio Deportista del Año refleja el mérito, el esfuerzo y la excelencia de nuestros deportistas, y reafirma el compromiso del Gobierno de Salta con un deporte que se consolida sobre bases serias, justas y respetuosas del trabajo de cada uno.”
Por su parte, Mariela Fuentes, presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos, señaló: “Es fundamental seguir fortaleciendo este premio, que se ha convertido en un verdadero sello de prestigio para el deporte salteño.”
Ternas Deportista del Año 2025
Ajedrez: Pablo Acosta; Julián Vilte; Nerida Gaite
Atletismo: Matías Reynaga; Milagros D’Amico; Lucina Genari
Básquetbol: Nicolás Álvarez; Emilio Stucky; Diego Peralta
Béisbol: Nicolás Alvarado; Matías Pérez; Ezequiel Talevi
Boxeo: Nahuel Torres; Durval Palacios; Nicolás Botelli
Ciclismo: Fernanda Yapura; Omar Salas; Gabriel Reynoso
Deportes Náuticos: Alejandro Triggiano y Mariana Safar; Javier Rodríguez Gil y Olegario Andrade
Enduro: Baltazar Frizze; Nicolás Kutulas; Luciano Benavides
Fútbol: Daniel Ezequiel Herrera; Enzo Vázquez; Ivo Cháves
Gimnasia Trampolín: Pedro Fayon; Carolina Díaz; Enzo Fernández
Gimnasia Aeróbica / Artística / Rítmica: Matilda Languasco; Tiziana Flores Nazario; Lautaro Petrachini
Golf: Owen Misdorp; Tomás Cocha; Felicitas Casteluchi
Handball: Jazmín Castillo; José Basualdo; Agustín Ibarra
Hockey: Felipe Vilte; Valentina Raposo; Bárbara Raposo
Judo: Maximiliano Farfán; Augusto Palavecino; Ernestina Levin
Karate: Mariana Saldaño; Ricardo Benítez Espejo; Celena Ibarra
Karting: Gael Rohrberg; Nicolás Nuñez; Farit Am
Montañismo: Jorge Giménez; Nicolás Condori; David Hidrobo Unda
Mountain Bike: Manuel Bloser; Nicolás Reinoso; Alejo Sayavedra
Natación: Valentina Oulier; Julio Oulier; Chiara Colombi
Pádel: Agustín Marcial; Maximiliano Arce; Máximo Maza
Patín: Maximiliano Romero; Zaira Asef; Agostina Nieva
Pesca Deportiva: Gregorio Gutiérrez; Cristian Pachado; Elías Paita
Rugby: Benjamín Elizalde; Pedro Coll; Tomás Elizalde
Softbol: Candela Escalante; Sol Turlione; Abril Barbuio
Squash: Marcos Alén Carpio; Lautaro Giménez; Nicolás Sardi
Tenis: Florencia Mardones; Mateo Matulovich; Tomás Rengel
Tenis de Mesa: Ámbar Jandula; Daina Toscano; Gemma Valerio
Tiro: Virginia Parra; Melisa Parra; Iván Cruz
Tiro con Arco: Flavio Galli; Francisco Giménez; Rodrigo Wieler
Trail Running: Leonardo Isola; Octavio Cuevas Rojas; Santos Rueda
Trasplantados: Vilma Achuma; Manuela Camacho; Jorge Clavell.
Las ternas que no se encuentran publicadas en esta instancia, fueron remitidas a comisión para su revisión y análisis final y serán comunicadas durante el transcurso de la semana.
Participación del periodismo especializado
Formaron parte del Comité de Selección los periodistas especializados: Ariel Álvarez (Somos Salta Deporte); Francisco Palopoli (Canal 11); Paula Aguilar (AM 840 Radio Salta); Edgardo Rivero (Contacto con el Deporte); Carolina Jalil (Canal 10 TV); Daniela Ceballos (FM Ciudad); Leandro Mercado (Ultima Jugada); Fernanda Navarro (Informate Salta / Radio Nacional Salta); Soledad Moyano (Al Límite / SM Comunicaciones); Tania Fernández (Nuevo Diario de Salta); José Elazarian (Tercer Tiempo); José Giménez (Qué Pasa Salta); Marcelo Hoyos (Multivisión Federal – Canal 9); Rodrigo Desment (prensa de la Asociación Salteña de Tenis); Daniel Rodríguez (prensa Club Salteño de Karting); Julián Corrado (Cable a Tierra TV); Ariel Fernández (Centro del Ring); César Cornú (Canal 2 TV); Roberto Ávila (Radio Profesional 89.9), Daniela Ossola (prensa Sec. Deportes) y con la asistencia del equipo técnico de la Secretaría de Deportes.