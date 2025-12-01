El Comité de Selección definió las ternas para la distinción “Deportista del Año 2025”

El Comité de Selección se reunió para conformar las ternas de cada disciplina que integrarán la edición 2025 del Premio Deportista del Año. El encuentro contó con la participación de autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes, representantes del Círculo de Periodistas Deportivos de Salta y periodistas especializados.

La entrega de premios se realizará el viernes 12 de diciembre, ocasión en la que se darán a conocer los ganadores de cada terna y las máximas distinciones.

Durante la apertura, se destacó que esta instancia marca el inicio del proceso formal de evaluación del desempeño de los y las atletas salteñas durante el ciclo competitivo. El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Deportes, Ignacio García Bes; el subsecretario de Deportes, Federico Abud; la directora general de Prensa y Comunicaciones del Ministerio de Turismo y Deportes, Macarena Gutiérrez Caliuolo; la presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos, Mariela Fuentes, y periodistas especializados, quienes presentaron mociones para la conformación de las ternas y sus respectivos ganadores.

Ignacio García Bes, secretario de Deportes, resaltó: “Estas ternas son el resultado de un proceso transparente y democrático, donde los periodistas y especialistas evalúan con total libertad el desempeño de cada atleta. Ese carácter plural y profesional es lo que le da verdadera legitimidad a este reconocimiento. El Premio Deportista del Año refleja el mérito, el esfuerzo y la excelencia de nuestros deportistas, y reafirma el compromiso del Gobierno de Salta con un deporte que se consolida sobre bases serias, justas y respetuosas del trabajo de cada uno.”

Por su parte, Mariela Fuentes, presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos, señaló: “Es fundamental seguir fortaleciendo este premio, que se ha convertido en un verdadero sello de prestigio para el deporte salteño.”

Ternas Deportista del Año 2025

Ajedrez: Pablo Acosta; Julián Vilte; Nerida Gaite

Atletismo: Matías Reynaga; Milagros D’Amico; Lucina Genari

Básquetbol: Nicolás Álvarez; Emilio Stucky; Diego Peralta

Béisbol: Nicolás Alvarado; Matías Pérez; Ezequiel Talevi

Boxeo: Nahuel Torres; Durval Palacios; Nicolás Botelli

Ciclismo: Fernanda Yapura; Omar Salas; Gabriel Reynoso

Deportes Náuticos: Alejandro Triggiano y Mariana Safar; Javier Rodríguez Gil y Olegario Andrade

Enduro: Baltazar Frizze; Nicolás Kutulas; Luciano Benavides

Fútbol: Daniel Ezequiel Herrera; Enzo Vázquez; Ivo Cháves

Gimnasia Trampolín: Pedro Fayon; Carolina Díaz; Enzo Fernández

Gimnasia Aeróbica / Artística / Rítmica: Matilda Languasco; Tiziana Flores Nazario; Lautaro Petrachini

Golf: Owen Misdorp; Tomás Cocha; Felicitas Casteluchi

Handball: Jazmín Castillo; José Basualdo; Agustín Ibarra

Hockey: Felipe Vilte; Valentina Raposo; Bárbara Raposo

Judo: Maximiliano Farfán; Augusto Palavecino; Ernestina Levin

Karate: Mariana Saldaño; Ricardo Benítez Espejo; Celena Ibarra

Karting: Gael Rohrberg; Nicolás Nuñez; Farit Am

Montañismo: Jorge Giménez; Nicolás Condori; David Hidrobo Unda

Mountain Bike: Manuel Bloser; Nicolás Reinoso; Alejo Sayavedra

Natación: Valentina Oulier; Julio Oulier; Chiara Colombi

Pádel: Agustín Marcial; Maximiliano Arce; Máximo Maza

Patín: Maximiliano Romero; Zaira Asef; Agostina Nieva

Pesca Deportiva: Gregorio Gutiérrez; Cristian Pachado; Elías Paita

Rugby: Benjamín Elizalde; Pedro Coll; Tomás Elizalde

Softbol: Candela Escalante; Sol Turlione; Abril Barbuio

Squash: Marcos Alén Carpio; Lautaro Giménez; Nicolás Sardi

Tenis: Florencia Mardones; Mateo Matulovich; Tomás Rengel

Tenis de Mesa: Ámbar Jandula; Daina Toscano; Gemma Valerio

Tiro: Virginia Parra; Melisa Parra; Iván Cruz

Tiro con Arco: Flavio Galli; Francisco Giménez; Rodrigo Wieler

Trail Running: Leonardo Isola; Octavio Cuevas Rojas; Santos Rueda

Trasplantados: Vilma Achuma; Manuela Camacho; Jorge Clavell.

Las ternas que no se encuentran publicadas en esta instancia, fueron remitidas a comisión para su revisión y análisis final y serán comunicadas durante el transcurso de la semana.

Participación del periodismo especializado

Formaron parte del Comité de Selección los periodistas especializados: Ariel Álvarez (Somos Salta Deporte); Francisco Palopoli (Canal 11); Paula Aguilar (AM 840 Radio Salta); Edgardo Rivero (Contacto con el Deporte); Carolina Jalil (Canal 10 TV); Daniela Ceballos (FM Ciudad); Leandro Mercado (Ultima Jugada); Fernanda Navarro (Informate Salta / Radio Nacional Salta); Soledad Moyano (Al Límite / SM Comunicaciones); Tania Fernández (Nuevo Diario de Salta); José Elazarian (Tercer Tiempo); José Giménez (Qué Pasa Salta); Marcelo Hoyos (Multivisión Federal – Canal 9); Rodrigo Desment (prensa de la Asociación Salteña de Tenis); Daniel Rodríguez (prensa Club Salteño de Karting); Julián Corrado (Cable a Tierra TV); Ariel Fernández (Centro del Ring); César Cornú (Canal 2 TV); Roberto Ávila (Radio Profesional 89.9), Daniela Ossola (prensa Sec. Deportes) y con la asistencia del equipo técnico de la Secretaría de Deportes.