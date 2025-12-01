 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Recta final para la guerra por el "Camino a la Gloria IV"

Cuatro peleas profesionales y 8 amateurs de primer nivel cerrarán un 2025 imperdible en el Delmi. 

Deportes

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un cierre a pura adrenalina y grandes combates. El próximo 5 de diciembre, en la velada denominada "Camino a la Gloria IV" la convocante promotora Billions Promotions hará vibrar el microestadio Delmi con una grilla de combates de primer nivel, que se iniciará a partir de las 20.30 horas.
Es que luego de 8 peleas amateurs de grandes promesas salteñas, la noche de verdaderos combates en el cuadrilátero del coloso deportivo, cuatro choques profesionales marcarán en cierre 2025.

En la categoría welter, volverá a subir al escenario la oranense Josefina "La Medusa" Paz, quien buscará mostrar nuevamente todo su poderío, esta vez ante la porteña Karen "La Reina" Vega.
Asimismo, en la categoría superpluma Marcos "El Emperador" Rodríguez se enfrentará a Facundo "Canelo" Medina, mientras que en la de semifondo en supermediano será el debut de Ramiro "Martillo" Paz en la arena profesional, cuando se vean las caras ante Baltazar "Superman" Alarcón.

Y la frutilla del postre, en un combate imperdible de los semipesados, Mauro "El Titán" Herrera y el santafesino Juan "Polvorita" Coria demostrarán una guerra sin cuartel ante lo que se prevé un lleno total en el estadio.

Las entradas para una cita imperdible de los puños pueden adquirirse a través de norteticket.com. El pesaje de los boxeadores profesionales se realizará el jueves en la Panadería del Chuña.
 

