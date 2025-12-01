Se realizará la Sesión Inicial para la incorporación de los concejales electos

En la Resolución se establece que, una vez integrado el Cuerpo, se dará tratamiento al Orden del Día correspondiente a la Sesión Inicial, el cual comprende la elección de autoridades, la conformación de los bloques políticos y la constitución de las Comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.

En los Considerandos se señala que la convocatoria se realiza conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Carta Municipal, que dispone que los concejales deberán prestar juramento en el acto de su incorporación. Asimismo, se recuerda que la Resolución N° 374/10 CD y sus modificatorias determina en sus artículos 2°, 3° y 19 que la incorporación de los ediles y la toma de juramento deben llevarse a cabo en la Sesión Inicial del día 3 de diciembre del año en curso. También se indica que, en esa misma Sesión, el Cuerpo debe proceder a la elección de sus autoridades y a la integración de los bloques.

Se hace mención además al Acta N° 8499, emitida el 27 de mayo de 2025 por el Tribunal Electoral de la Provincia de Salta, mediante la cual se proclamó a los concejales electos del Municipio Salta conforme al acto eleccionario desarrollado el 11 de mayo de 2025.