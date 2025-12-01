 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se realizará la Sesión Inicial para la incorporación de los concejales electos

Este miércoles 3 de diciembre, a horas 10.00, se realizará la Sesión Inicial en el Recinto de Deliberaciones del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta para la incorporación de los concejales electos y su juramento. La convocatoria se efectúa mediante Resolución de Presidencia N° 170, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 y concordantes de la Carta Municipal, así como en los artículos 2°, 3°, 19, 43 y concordantes de la Resolución de Cuerpo N° 374/10 y sus modificatorias.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En la Resolución se establece que, una vez integrado el Cuerpo, se dará tratamiento al Orden del Día correspondiente a la Sesión Inicial, el cual comprende la elección de autoridades, la conformación de los bloques políticos y la constitución de las Comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.

En los Considerandos se señala que la convocatoria se realiza conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Carta Municipal, que dispone que los concejales deberán prestar juramento en el acto de su incorporación. Asimismo, se recuerda que la Resolución N° 374/10 CD y sus modificatorias determina en sus artículos 2°, 3° y 19 que la incorporación de los ediles y la toma de juramento deben llevarse a cabo en la Sesión Inicial del día 3 de diciembre del año en curso. También se indica que, en esa misma Sesión, el Cuerpo debe proceder a la elección de sus autoridades y a la integración de los bloques.

Se hace mención además al Acta N° 8499, emitida el 27 de mayo de 2025 por el Tribunal Electoral de la Provincia de Salta, mediante la cual se proclamó a los concejales electos del Municipio Salta conforme al acto eleccionario desarrollado el 11 de mayo de 2025.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO