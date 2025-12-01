Medio aguinaldo de diciembre: se depositará el martes 16
El Gobierno de la Provincia informa que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 estará acreditado el martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.
Salta Hoy
01 / 12 / 2025
El Gobierno de la Provincia informa que el martes 16 de diciembre se efectuará el depósito del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025. La acreditación alcanzará a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, salud, seguridad, educación y demás sectores del Estado provincial.
La decisión se enmarca en la política de garantizar previsibilidad salarial y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Estado, brindando tranquilidad a las familias salteñas de cara a las Fiestas de Fin de Año.