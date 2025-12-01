Medio aguinaldo de diciembre: se depositará el martes 16

El Gobierno de la Provincia informa que el martes 16 de diciembre se efectuará el depósito del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025. La acreditación alcanzará a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, salud, seguridad, educación y demás sectores del Estado provincial.

La decisión se enmarca en la política de garantizar previsibilidad salarial y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Estado, brindando tranquilidad a las familias salteñas de cara a las Fiestas de Fin de Año.