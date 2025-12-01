 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Gobierno provincial avanza con la obra de recambio de cañerías en Villa Mónica

Aguas del Norte completó dos de las tres etapas de renovación de la red de agua potable que beneficia a más de 500 personas de la capital salteña.

Más de 500 vecinos del barrio Villa Mónica, en Salta Capital, verán mejorado su acceso al servicio de agua potable de red a partir de la obra de renovación de cañerías que el Gobierno de la provincia, a través de Aguas del Norte, ejecuta en la zona.

Actualmente ya se completaron dos de las tres etapas de trabajos previstos y se habilitaron las redes de agua de un cuadrante de 4 manzanas. Además, se está realizando la transferencia de conexiones domiciliarias del sector habilitado y se ejecuta la reposición de las veredas donde se instalaron las nuevas cañerías.

Para completar los trabajos, además del recambio de la vieja red por nueva cañería, se trabajó en siete empalmes, dos cruces de calles y unos 100 nuevas conexiones domiciliarias.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, destacó la importancia de la obra al remarcar que beneficia a más de 500 personas: “Seguimos enfocados en mejorar el servicio en cada lugar donde sea necesario llegando con obras que traigan soluciones de fondo a los problemas de los vecinos”.
 

