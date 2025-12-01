 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La Municipalidad fortalece la inclusión laboral de personas con Síndrome de Down

En el marco de los 30 años de la Asociación Salteña “Colibrí”, la Dirección Gral. de Discapacidad da a conocer la historia de Eliana García. Su paso por la institución, le permitió alcanzar independencia, habilidades y crecimiento profesional. Hoy en el mundo laboral es un ejemplo de inclusión real.

La Municipalidad celebra los 30 años de la Asociación Salteña de Síndrome de Down “Colibrí”.  En el marco de las políticas de inclusión social, que lleva adelante el organismo, se incorporó laboralmente, hace unos años, a Eliana García, antigua integrante de la entidad social.

Eliana García, tiene 42 años, desde pequeña participó de las actividades de Colibrí. Durante su paso por la institución, aprendió a independizarse y lograr autonomía personal.

Hoy, cumple funciones en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, su rol principal es de atención al público.  “Soy la secretaria, mi trabajo es anotar a la gente, cuando hay junta médica, audiometría, las anoto. Mis compañeros me tratan bien y siempre los llevo en mi corazón”, expresó.

Tania Saravia, directora General de Discapacidad, indicó que Eliana, además, participa de los talleres sobre buenas prácticas para personas con discapacidad,  para hacer de Salta una ciudad más accesible.

De esta manera, la Municipalidad, además de celebrar los 30 años de trayectoria social, destaca los logros de Eliana y de muchas personas con síndrome de Down que al ingresar al mundo laboral, alcanzan su independencia, autonomía, desarrollo personal y social.

Más inclusión

Durante el mes de junio, la Municipalidad a través de la Oficina de Empleo, acompañó a Brisa, Jazmín y Santiago durante sus prácticas laborales en una heladería de zona sur.

Y a Constanza, quien se encuentra trabajando como secretaria administrativa en el Centro Integrador Comunitario de barrio Solidaridad.

 

NOMBRE RAREIO