La Municipalidad fortalece la inclusión laboral de personas con Síndrome de Down

La Municipalidad celebra los 30 años de la Asociación Salteña de Síndrome de Down “Colibrí”. En el marco de las políticas de inclusión social, que lleva adelante el organismo, se incorporó laboralmente, hace unos años, a Eliana García, antigua integrante de la entidad social.

Eliana García, tiene 42 años, desde pequeña participó de las actividades de Colibrí. Durante su paso por la institución, aprendió a independizarse y lograr autonomía personal.

Hoy, cumple funciones en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, su rol principal es de atención al público. “Soy la secretaria, mi trabajo es anotar a la gente, cuando hay junta médica, audiometría, las anoto. Mis compañeros me tratan bien y siempre los llevo en mi corazón”, expresó.

Tania Saravia, directora General de Discapacidad, indicó que Eliana, además, participa de los talleres sobre buenas prácticas para personas con discapacidad, para hacer de Salta una ciudad más accesible.

De esta manera, la Municipalidad, además de celebrar los 30 años de trayectoria social, destaca los logros de Eliana y de muchas personas con síndrome de Down que al ingresar al mundo laboral, alcanzan su independencia, autonomía, desarrollo personal y social.

Más inclusión

Durante el mes de junio, la Municipalidad a través de la Oficina de Empleo, acompañó a Brisa, Jazmín y Santiago durante sus prácticas laborales en una heladería de zona sur.

Y a Constanza, quien se encuentra trabajando como secretaria administrativa en el Centro Integrador Comunitario de barrio Solidaridad.