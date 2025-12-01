 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

“Código ReSalta”: más de 70 beneficios y la incorporación de una aerolínea por primera vez

Esta nueva edición, que acompañará la temporada de verano, reúne 76 promociones exclusivas para viajar y disfrutar de la provincia. La plataforma ofrece descuentos, 2x1 y propuestas especiales en distintos servicios turísticos, desde alojamientos y gastronomía hasta excursiones y actividades culturales.

Código ReSalta se presenta nuevamente como una campaña de beneficios impulsada por la Cámara de Turismo de Salta, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes. La iniciativa ofrece descuentos desde el 20% y propuestas con valor agregado en los principales destinos de la provincia. Para acceder, los visitantes deben activar el código y realizar reservas directas con los prestadores adheridos.

Por primera vez, una aerolínea nacional se suma al programa; FlyBondi acompaña esta edición con beneficios exclusivos, lo que marca un hito dentro de las estrategias de promoción turística de Salta.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que “Código ReSalta es una herramienta efectiva para sostener el movimiento turístico en temporada, fortaleciendo la actividad de nuestros prestadores y brindando a los viajeros la posibilidad de disfrutar de Salta con descuentos reales y experiencias de calidad”. Además, sobre la incorporación de la aerolínea agregó que “por primera vez una compañía aérea se suma a esta estrategia. La participación de FlyBondi amplía la conectividad y refuerza la llegada de visitantes a la provincia, aportando un valor diferencial a esta edición”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, celebró el crecimiento del programa y sostuvo que “Código ReSalta refleja el trabajo conjunto que venimos llevando adelante entre el sector público y privado. La adhesión de más de 70 prestadores demuestra el compromiso del sector para sostener la competitividad, promover el consumo formal y dinamizar la economía turística en toda la provincia”.

Código ReSalta está disponible en www.codigosalta.ar, donde los usuarios pueden consultar el listado completo de prestadores y activar el código antes de realizar sus reservas. Con esta nueva edición, la provincia consolida una estrategia innovadora que integra beneficios, diversidad de oferta y, por primera vez, ventajas vinculadas al transporte aéreo.

FlyBondi se suma a Código ReSalta con descuentos exclusivos

Por primera vez, una aerolínea forma parte del programa provincial de beneficios turísticos. FlyBondi se incorpora con descuentos especiales en pasajes aéreos, ampliando las oportunidades de conectividad hacia y desde Salta durante el período de vigencia de la campaña.

Para acceder a los beneficios, los viajeros deben seguir estos pasos:

Activar el botón “Código Promocional” en el buscador de vuelos.

Ingresar el código correspondiente a la promoción.

Seleccionar las fechas de viaje habilitadas.

Confirmar la búsqueda, tras lo cual el descuento se aplica automáticamente sobre la tarifa final (sin incluir impuestos ni tasas).

Con este acuerdo, FlyBondi se convierte en un aliado estratégico para potenciar el movimiento turístico en temporada media, complementando los beneficios ofrecidos por los prestadores locales y fortaleciendo la competitividad del destino Salta a nivel nacional.

