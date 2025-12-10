Motociclista herido y conductor ileso tras accidentes ocurridos en la madrugada

A las 5:00, un motociclista cayó en la avenida Bolivia, a la altura del barrio Pereyra Rozas, de esta capital.

El hombre, de 27 años y oriundo de Jujuy, fue encontrado junto a su motocicleta de 110 cc.

Al parecer perdió el control del rodado ya que no había otros vehículos involucrados.

El Samec lo trasladó al Hospital San Bernardo con el diagnóstico de politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano.

Por otro lado, a las 6:00 en la Ruta Nacional 9/34, cerca de Rosario de la Frontera, el conductor de una camioneta impactó contra un caballo.

El hombre resultó ileso y solo se registraron daños materiales.

Hubo desvíos de tránsito en ambos lugares.