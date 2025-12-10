 imagen

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Instituto Malbrán produce antídoto con los alacranes enviados por Salta

El Ministerio de Salud Pública, a través del programa de Zoonosis, realizó un nuevo envío de 75 alacranes vivos al Instituto Malbrán, organismo encargado de elaborar el suero antiescorpiónico utilizado para tratar casos de picaduras.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

Cada insecto donado es sometido por estas horas a la extracción controlada de veneno, insumo indispensable para la producción del antídoto.

La campaña continuará durante todo el verano. En el caso de encontrar alacranes en la vivienda, se pide que los capturen vivos y los lleven a los hospitales Señor del Milagro y Materno Infantil o en Belgrano 1349. 

El alacrán no debe ser rociado con insecticida ni con ningún otro producto. Se lo debe colocar en un frasco de vidrio con tapa con una bolita de algodón embebido con agua en su interior.

Ante cualquier duda, los interesados pueden llamar al programa de Zoonosis, (0387) 4215918, Belgrano 1349.

 

