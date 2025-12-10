El Instituto Malbrán produce antídoto con los alacranes enviados por Salta

Cada insecto donado es sometido por estas horas a la extracción controlada de veneno, insumo indispensable para la producción del antídoto.

La campaña continuará durante todo el verano. En el caso de encontrar alacranes en la vivienda, se pide que los capturen vivos y los lleven a los hospitales Señor del Milagro y Materno Infantil o en Belgrano 1349.

El alacrán no debe ser rociado con insecticida ni con ningún otro producto. Se lo debe colocar en un frasco de vidrio con tapa con una bolita de algodón embebido con agua en su interior.

Ante cualquier duda, los interesados pueden llamar al programa de Zoonosis, (0387) 4215918, Belgrano 1349.