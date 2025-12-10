Firmaron convenio intermunicipal para regular el servicio de transporte por aplicaciones

Este martes, el intendente Emiliano Durand junto a sus pares de Vaqueros y La Caldera, Daniel Moreno y Diego Sumbay, respectivamente, firmaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer la seguridad vial, mejorar la circulación y regular la prestación del servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales.

El acuerdo establece un marco de colaboración para el intercambio de información, la coordinación de controles y el reconocimiento recíproco de las habilitaciones y empadronamientos otorgados en cada municipio.

A partir de este convenio, los conductores y vehículos registrados en alguna de las tres jurisdicciones podrán circular y prestar servicio sin la obligación de realizar nuevos trámites, inscripciones o permisos adicionales, siempre que cuenten con la documentación vigente emitida por su municipio de origen.

Además, los gobiernos locales asumirán el compromiso de compartir bases de datos, unificar criterios de fiscalización y desarrollar acciones conjuntas de capacitación, asistencia técnica y modernización administrativa, con el fin de optimizar los procedimientos de control.

Con esta firma, Salta, Vaqueros y La Caldera avanzan hacia un sistema más ordenado, eficiente y seguro, en beneficio tanto de los conductores como de los usuarios del servicio.

Al respecto, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, manifestó que “Hoy avanzamos en un acuerdo clave con los intendentes de Vaqueros y La Caldera para ordenar y garantizar el funcionamiento de las aplicaciones de viaje. Buscamos brindar seguridad tanto a los usuarios como a los conductores y permitir que puedan trabajar con tranquilidad entre los distintos municipios.”

Por su parte, Daniel Moreno, indicó: “Este convenio nos permite darle a la gente una solución concreta para que puedan trabajar de manera ordenada, con sus papeles y aplicaciones en regla, sin riesgos de multas o secuestro de vehículos. Es un gran paso para los tres municipios trabajar en equipo por el bienestar de nuestros vecinos.”

Finalmente, Diego Sumbay, habló sobre el acuerdo y sostuvo que “El trabajo conjunto en el área metropolitana es fundamental, especialmente en materia de transporte. Este acuerdo garantiza seguridad para los pasajeros y oportunidades de trabajo para los conductores. La Caldera y Vaqueros son municipios turísticos que en esta temporada de verano van a tener gran afluencia de turistas y necesitamos tener los medios de transporte necesarios para seguir creciendo”.

De la reunión participaron, además, los concejales de La Caldera, Jorge García y Germán Sumbay.