Hoy se lleva a cabo el tercer Reciclatón de la ciudad

Los vecinos podrán depositar -debidamente separados- diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

Podrán dejar aparatos electrónicos, papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas.

También aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas), eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior).

No se recibirán pilas, lámparas ni vidrio.