EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Hoy se lleva a cabo el tercer Reciclatón de la ciudad

La actividad se desarrollará en horario corrido hasta las 17:00 en el Portal Salta Shopping, Sarmiento 1150, frente al Materno Infantil.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

Los vecinos podrán depositar -debidamente separados- diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

Podrán dejar aparatos electrónicos, papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas.

También aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas), eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior).

No se recibirán pilas, lámparas ni vidrio.

 

 

