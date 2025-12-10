Hoy se lleva a cabo el tercer Reciclatón de la ciudad
La actividad se desarrollará en horario corrido hasta las 17:00 en el Portal Salta Shopping, Sarmiento 1150, frente al Materno Infantil.
10 / 12 / 2025
Los vecinos podrán depositar -debidamente separados- diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.
Podrán dejar aparatos electrónicos, papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas.
También aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas), eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior).
No se recibirán pilas, lámparas ni vidrio.