Desde este jueves anotan para la colonia de vacaciones del Legado Güemes

Víctor Cuellar, subsecretario de Deportes, comentó que esta colonia de vacaciones gratuita tiene especial perfil deportivo.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El profesor José Tolaba, responsable de la actividad recordó que la colonia está destinada también a personas adultas y con diferentes discapacidades.

La preinscripción se realiza imprimiendo un formulario online. Luego ese formulario completo debe ser presentado personalmente en la Secretaría de Deportes, Entre Ríos 1550 adjuntado certificado médico y fotocopia del DNI hasta el 23 de diciembre.

Las actividades de la colonia comienzan el 5 enero hasta el 6 de febrero y lo más importante es que esta colonia no se suspende por lluvia. 

El profesor Tolaba detalló que la preinscripción se realiza presentando un formulario, fotocopia del DNI y certificado médico en la Secretaría de Deportes hasta el 23 de diciembre. La inscripción es online y abarca desde niños de 4 años hasta adultos mayores y personas con discapacidad.

 

Formularios de inscripción – Colonia de Vacaciones 2026 

Turno Mañana 
•    4 y 5 años https://forms.gle/FoyzMB41Ve8DMJ2U8 
•    6 y 7 años https://forms.gle/ZYytTaSWdiPJPxBu5 
•    8 y 9 años https://forms.gle/KBhnZLx93g29shcS6 
•    10 y 11 años https://forms.gle/LhjM1rqUqzGa6ZCk6 
•    12 y 13 años https://forms.gle/Jb7MsN4iGtck1j4J9 
•    Personas con Discapacidad https://forms.gle/8b16TiGnQmTfZKvj6 
•    Adultos Mayores https://forms.gle/Xkg7xW8FKg3TpKMa9 

Turno Tarde 
•    4 y 5 años https://forms.gle/1x7QDFnFnLMJqw2k7 
•    6 y 7 años https://forms.gle/vsdLr6azCeAriPSX9 
•    8 y 9 años https://forms.gle/5cHdbwUwZqVhLnTo6
•    10 y 11 años https://forms.gle/UxBz9Vi96qp32SHHA 
•    12 y 13 años https://forms.gle/AWW7XYZLJNDmSrRR8

Formularios de inscripción – Iniciación y Destrezas Deportivas 

Turno Mañana 
•    8 y 9 años https://forms.gle/BHHCXARGLWPDHK4c8 
•    10 y 11 años https://forms.gle/hoawEF1jK1EYAUoq9 
•    12 y 13 años http://https://forms.gle/fLc6FT4awKaifvYMA

Turno Tarde
•    4 y 5 años  https://forms.gle/YsLjUYR4SEnLBQ6k7
•    6 y 7 años http://https://forms.gle/BW7Y2K4NNo1gDvQK6 
•    8 y 9 años https://forms.gle/4ATVBC1En9HX6DqD6
•    Adultos Mayores https://forms.gle/UFPNkQDsrtqDSSyRA


 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

