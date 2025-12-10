Una familia enfrentó el susto de encontrar una Lampalagua en su casa
Ocurrió este martes alrededor de las 19:00 en la ciudad norteña de San Ramón de la Nueva Orán.
Salta Hoy
10 / 12 / 2025
VER GALERÍA
Alertaron al Sistema de Emergencias 911 y los Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al domicilio de la esquina de calle Chaco y avenida Esquiú.
Tras una búsqueda, localizaron en el lavadero a la boa constrictor occidentalis, conocida como Lampalagua.
El animal de 2 metros 37 centímetros fue rescatado y trasladado a un área segura en las Yungas, a orillas del río Blanco, lejos de la vida urbana.