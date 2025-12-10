 imagen

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Una familia enfrentó el susto de encontrar una Lampalagua en su casa

Ocurrió este martes alrededor de las 19:00 en la ciudad norteña de San Ramón de la Nueva Orán.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

Alertaron al Sistema de Emergencias 911 y los Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al domicilio de la esquina de calle Chaco y avenida Esquiú.

Tras una búsqueda, localizaron en el lavadero a la boa constrictor occidentalis, conocida como Lampalagua. 

El animal de 2 metros 37 centímetros fue rescatado y trasladado a un área segura en las Yungas, a orillas del río Blanco, lejos de la vida urbana.

 

AM840

FM96.9

