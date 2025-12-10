 imagen

Repuntan lentamente las ventas en los comercios

Luego de un noviembre negro para el sector, los comerciantes observan una mejoría en la actividad, según comentó Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

Y estiman que las ventas están ligadas a la posibilidad de participar de un sorteo.

“Observamos que la gente está usando estos días un poco más de efectivo porque las tarjetas no dan más”, manifestó Herrera.

Insistió en el exceso de impuestos y tasas que paga el sector. “No puede ser que el 45 % del valor de un producto que tengo en el mostrador se vaya en impuestos”, dijo Herrera.

Consultado sobre el proyecto de reforma o modernización laboral , la calificó como “indispensable”. “La actual legislación no ayuda para nada a los trabajadores porque promueve el empleo en negro”, expresó.

 

