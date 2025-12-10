Repuntan lentamente las ventas en los comercios

Y estiman que las ventas están ligadas a la posibilidad de participar de un sorteo.

“Observamos que la gente está usando estos días un poco más de efectivo porque las tarjetas no dan más”, manifestó Herrera.

Insistió en el exceso de impuestos y tasas que paga el sector. “No puede ser que el 45 % del valor de un producto que tengo en el mostrador se vaya en impuestos”, dijo Herrera.

Consultado sobre el proyecto de reforma o modernización laboral , la calificó como “indispensable”. “La actual legislación no ayuda para nada a los trabajadores porque promueve el empleo en negro”, expresó.