Por ir al baño para lo segundo, lo bajaron en Salta del colectivo de larga distancia

[Foto: Terminal de General Güemes]

Radio Salta confirmó que el incidente ocurrió el viernes pasado alrededor de las 17:00, en un colectivo de larga distancia que hacía el trayecto desde Jujuy hacia la ciudad de Buenos Aires.

La policía fue alertada al Sistema de Emergencias 9-1-1 debido a un desorden en la unidad.

Un pasajero, aparentemente ebrio, tuvo una emergencia sanitaria y usó el baño para evacuar.

Esto provocó un fuerte olor que incomodó al resto de los pasajeros, quienes le hicieron un fuerte reclamo con palabras de alto calibre.

La situación escaló y pidieron al chofer que interviniera.

Finalmente, el hombre decidió abandonar el colectivo y llamar a sus familiares para que lo buscaran en General Güemes.