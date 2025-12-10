 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Por ir al baño para lo segundo, lo bajaron en Salta del colectivo de larga distancia

La emergencia sanitaria le ocurrió a un pasajero jujeño, quien ante el reclamo de los pasajeros por el olor que dejó decidió abandonar el viaje en la ciudad de Güemes.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto: Terminal de General Güemes]

Radio Salta confirmó que el incidente ocurrió el viernes pasado alrededor de las 17:00, en un colectivo de larga distancia que hacía el trayecto desde Jujuy hacia la ciudad de Buenos Aires. 

La policía fue alertada al Sistema de Emergencias 9-1-1 debido a un desorden en la unidad.

Un pasajero, aparentemente ebrio, tuvo una emergencia sanitaria y usó el baño para evacuar. 

Esto provocó un fuerte olor que incomodó al resto de los pasajeros, quienes le hicieron un fuerte reclamo con palabras de alto calibre. 

La situación escaló y pidieron al chofer que interviniera. 

Finalmente, el hombre decidió abandonar el colectivo y llamar a sus familiares para que lo buscaran en General Güemes.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO