Presentarán el Anuario de Gestión Turística 2025 y la temporada de verano 2025-2026

El Ministerio de Turismo y Deportes llevará adelante, este jueves 11 de diciembre a las 11 hs. en el Mercado Artesanal, la presentación del Anuario de Gestión Turística 2025, donde se darán a conocer los principales indicadores, programas y acciones impulsadas por la Provincia durante el último año.

El acto será encabezado por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y contará con la participación de autoridades de la cartera turística, intendentes de distintos municipios, representantes de las cámaras empresariales del sector, y equipos técnicos vinculados a la planificación estratégica del turismo.

Además del anuario, se realizará el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025-2026, donde los municipios de toda la provincia presentarán las propuestas, actividades y eventos que prepararon para recibir a salteños y turistas durante los meses estivales.

Al finalizar, la Cámara de Turismo de la Provincia de Salta ofrecerá un brindis de fin de año para celebrar el trabajo realizado y renovar los lazos de cooperación.

