Se realizará la quinta Jornada Latinoamericana de Donación Voluntaria de Sangre

El Centro Regional de Hemoterapia, con el apoyo de la Cruz Roja Argentina Filial Salta y la organización civil Güemes Trasplantados, realizará el jueves 11 una colecta de sangre de grupo O factor RH positivo, en la plaza central de la ciudad de General Güemes.

La colecta se enmarca en la quinta edición de la iniciativa regional “Latinoamérica Unida Dona Sangre”, impulsada por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT).

*Los donantes pueden ser personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas.

*La extracción de sangre se hará en el móvil del Centro Regional de Hemoterapia, entre las 8.30 y las 13.

Uno de los propósitos es visibilizar, a nivel regional, la necesidad de donantes de sangre en una época crítica, como es el fin de año y concientizar, principalmente a los jóvenes, sobre la importancia de la donación voluntaria, enmarcada en los principios de humanidad y unidad.

Asimismo, se busca involucrar a los donantes jóvenes en la convocatoria a otros donantes jóvenes y movilizar a toda la sociedad por la noble causa de salvar vidas.

En esta jornada de acción conjunta y simultánea, participan bancos de sangre de la Argentina junto a los de otros 16 países de la región, totalizando 271 bancos.

El GCIAMT propicia el modelo de donación 100% voluntaria, como uno de los aspectos clave para alcanzar la suficiencia, seguridad y calidad de la sangre en la región de América latina, en consonancia con los principios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Pueden donar sangre:

*Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

*Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

*Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento

*Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

*Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

*Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

*Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

*Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Donantes de médula ósea

En la colecta, personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de los beneficios del trasplante de médula ósea y la importancia de registrarse como voluntario para una eventual donación.

Asimismo, registrará a potenciales donantes, que serán incorporados al registro nacional. Estas personas deben donar una unidad de sangre, de la cual se extrae una fracción que se analiza para obtener los datos genéticos. Estos datos son de suma importancia en la determinación de compatibilidad con un posible receptor.

Donación espontánea

Las personas que deseen donar sangre en forma espontánea pueden hacerlo en Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, en el horario de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.

Para más información, pueden comunicarse al (0387) 4215020. El Organismo cuenta además con la página web http://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/ y cuentas en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Tiktok.