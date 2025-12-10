Salta tiene su primer Compendio Normativo de Discapacidad

La secretaria de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, Fabiana Ávila y la directora del Boletín Oficial de la Provincia, Victoria Restom rubricaron un convenio marco para refrendar el trabajo conjunto que realizaron ambos organismos, para elaborar el “Compendio Normativo de Discapacidad”.

Se trata de un documento histórico que presenta más de tres décadas de producción legislativa provincial vinculada a la accesibilidad, la educación inclusiva, la participación ciudadana, la salud, apoyo y derechos de las personas con discapacidad.

Incluye, entre otros aspectos, 38 leyes provinciales vigentes sobre discapacidad, accesibilidad, Lengua de Señas Argentina, Trastorno del Espectro Autista (TEA), educación inclusiva, salud y movilidad reducida. También, 5 decretos que crearon programas, organismos y lineamientos en materia de inclusión; normas sancionadas desde la década del 80 hasta la actualidad, y leyes derogadas o modificadas incorporadas por referencia histórica para garantizar la trazabilidad.

La compilación, que se mantendrá actualizada constantemente y sumará disposiciones futuras, se encuentra disponible en la página web del Boletín Oficial y alcanza a los tres poderes del Estado, Municipios, instituciones educativas públicas y privadas, hospitales, clínicas y prestadores de salud, comercios y prestadores de servicios; organismos descentralizados y autárquicos.

Durante el acto de firma del acuerdo, la secretaria de Discapacidad, Fabiana Ávila resaltó que "hemos dejado oficialmente habilitado este compendio normativo, para garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a la información y pueda visualizar la evolución legislativa permanente en materia de discapacidad”. Además, destacó la importancia de este documento “que sienta precedentes y está en la página web del Boletín Oficial, con accesibilidad plena para las personas con discapacidad visual, la incorporación de un código QR e interpretación de lengua de señas”.

Asimismo, la titular del Boletín Oficial provincial, Victoria Restom expresó que “en este día especial presentamos este amplio trabajo que reúne toda la legislación sobre discapacidad de la Provincia de Salta para que todos los ciudadanos puedan conocer la información que está en manos del Estado”.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Salta fortalece la transparencia institucional, la accesibilidad a la información pública, la construcción de políticas basadas en evidencia normativa y fundamentalmente el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Los interesados podrán consultar el compendio legislativo en:

https://boletinoficialsalta.gob.ar/discapacidad/COMPENDIO_DISCAPACIDAD.pdf.

