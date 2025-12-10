 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta tiene su primer Compendio Normativo de Discapacidad

El documento constituye una herramienta accesible y de consulta pública, que reúne más de treinta años de legislación provincial sobre la temática, para fortalecer la transparencia, la inclusión y el ejercicio de derechos. 

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

La secretaria de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, Fabiana Ávila y la directora del Boletín Oficial de la Provincia, Victoria Restom rubricaron un convenio marco para refrendar el trabajo conjunto que realizaron ambos organismos, para elaborar el “Compendio Normativo de Discapacidad”.

Se trata de un documento histórico que presenta más de tres décadas de producción legislativa provincial vinculada a la accesibilidad, la educación inclusiva, la participación ciudadana, la salud, apoyo y derechos de las personas con discapacidad.

Incluye, entre otros aspectos, 38 leyes provinciales vigentes sobre discapacidad, accesibilidad, Lengua de Señas Argentina, Trastorno del Espectro Autista (TEA), educación inclusiva, salud y movilidad reducida. También, 5 decretos que crearon programas, organismos y lineamientos en materia de inclusión; normas sancionadas desde la década del 80 hasta la actualidad, y leyes derogadas o modificadas incorporadas por referencia histórica para garantizar la trazabilidad.

La compilación, que se mantendrá actualizada constantemente y sumará disposiciones futuras, se encuentra disponible en la página web del Boletín Oficial y alcanza a los tres poderes del Estado, Municipios, instituciones educativas públicas y privadas, hospitales, clínicas y prestadores de salud, comercios y prestadores de servicios; organismos descentralizados y autárquicos.

Durante el acto de firma del acuerdo, la secretaria de Discapacidad, Fabiana Ávila resaltó que "hemos dejado oficialmente habilitado este compendio normativo, para garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a la información y pueda visualizar la evolución legislativa permanente en materia de discapacidad”. Además, destacó la importancia de este documento “que sienta precedentes y está en la página web del Boletín Oficial, con accesibilidad plena para las personas con discapacidad visual, la incorporación de un código QR e interpretación de lengua de señas”.

Asimismo, la titular del Boletín Oficial provincial, Victoria Restom expresó que “en este día especial presentamos este amplio trabajo que reúne toda la legislación sobre discapacidad de la Provincia de Salta para que todos los ciudadanos puedan conocer la información que está en manos del Estado”.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Salta fortalece la transparencia institucional, la accesibilidad a la información pública, la construcción de políticas basadas en evidencia normativa y fundamentalmente el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Los interesados podrán consultar el compendio legislativo en:

https://boletinoficialsalta.gob.ar/discapacidad/COMPENDIO_DISCAPACIDAD.pdf.
 

