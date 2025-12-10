 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Más de 20 municipios presentarán su oferta en la Plaza Turística de la Expo Ciudad

Este 13 y 14 de diciembre, de 11 a 00 hs, el Ente de Turismo Municipal desplegará en el Centro de Convenciones de Limache un espacio especial con las propuestas turísticas del norte argentino, degustaciones, juegos, beneficios para viajar y una completa grilla de intervenciones artísticas.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, presentará este fin de semana una Plaza Turística dentro de la Expo Ciudad, un espacio pensado para acercar a salteños y visitantes toda la oferta turística del verano 2025-2026. Será el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 11 a 00 horas, en el Centro de Convenciones de Limache.

El subsecretario de Promoción Turística, Juan Contreras, destacó que participarán del encuentro las provincias de Salta, Jujuy, y más de 20 municipios, quienes mostrarán sus atractivos, actividades, festivales y lanzamientos de temporada.

 “Queremos que los salteños y turistas conozcan todo lo que pueden disfrutar este verano. Estaremos junto a cámaras de turismo presentando promociones, descuentos y beneficios para viajar por toda la provincia y el norte”, afirmó el funcionario.

Además de la información turística, la Plaza ofrecerá juegos, degustaciones y una programación artística desde las 19hs con intervenciones culturales de diferentes municipios para amenizar la tarde y acompañar el paseo de los visitantes.

Participantes:

Salta, Jujuy, la Policía Turística y los municipios: Seclantás, Cachi, Molinos, Cafayate, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Iruya, Ciudad de Salta, San Lorenzo, Coronel Moldes, La Caldera, Vaqueros, Campo Quijano, El Jardín, La Merced, Cerrillos, La Candelaria, Chicoana, Guachipas, Tartagal y Orán.

Programación artística de la Plaza Turística:

Sábado 13 de diciembre:

19:00 – Norteños (Salta Ciudad) 
19:30 – Valentino Albornoz, el Gauchito Salteño (Salta Ciudad) 
20:00 – Gonzalo Fernández junto a Danzas Martínez Villalba (San Lorenzo) 
20:30 – Tolombeño (Cafayate) 
21:00 – La Morena Cerrillana (Cerrillos) 
21:30 – Eva Arjona (Cachi)
 
Domingo 14 de diciembre:

19:00 – Norteños (Salta Ciudad) 
19:30 – Valentino Albornoz, el Gauchito Salteño (Salta Ciudad)

NOMBRE RAREIO