Más de 20 municipios presentarán su oferta en la Plaza Turística de la Expo Ciudad
Este 13 y 14 de diciembre, de 11 a 00 hs, el Ente de Turismo Municipal desplegará en el Centro de Convenciones de Limache un espacio especial con las propuestas turísticas del norte argentino, degustaciones, juegos, beneficios para viajar y una completa grilla de intervenciones artísticas.
Salta Hoy
10 / 12 / 2025
La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, presentará este fin de semana una Plaza Turística dentro de la Expo Ciudad, un espacio pensado para acercar a salteños y visitantes toda la oferta turística del verano 2025-2026. Será el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 11 a 00 horas, en el Centro de Convenciones de Limache.
El subsecretario de Promoción Turística, Juan Contreras, destacó que participarán del encuentro las provincias de Salta, Jujuy, y más de 20 municipios, quienes mostrarán sus atractivos, actividades, festivales y lanzamientos de temporada.
“Queremos que los salteños y turistas conozcan todo lo que pueden disfrutar este verano. Estaremos junto a cámaras de turismo presentando promociones, descuentos y beneficios para viajar por toda la provincia y el norte”, afirmó el funcionario.
Además de la información turística, la Plaza ofrecerá juegos, degustaciones y una programación artística desde las 19hs con intervenciones culturales de diferentes municipios para amenizar la tarde y acompañar el paseo de los visitantes.
Participantes:
Salta, Jujuy, la Policía Turística y los municipios: Seclantás, Cachi, Molinos, Cafayate, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Iruya, Ciudad de Salta, San Lorenzo, Coronel Moldes, La Caldera, Vaqueros, Campo Quijano, El Jardín, La Merced, Cerrillos, La Candelaria, Chicoana, Guachipas, Tartagal y Orán.
Programación artística de la Plaza Turística:
Sábado 13 de diciembre:
19:00 – Norteños (Salta Ciudad)
19:30 – Valentino Albornoz, el Gauchito Salteño (Salta Ciudad)
20:00 – Gonzalo Fernández junto a Danzas Martínez Villalba (San Lorenzo)
20:30 – Tolombeño (Cafayate)
21:00 – La Morena Cerrillana (Cerrillos)
21:30 – Eva Arjona (Cachi)
Domingo 14 de diciembre:
19:00 – Norteños (Salta Ciudad)
19:30 – Valentino Albornoz, el Gauchito Salteño (Salta Ciudad)