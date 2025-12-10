Más de 20 municipios presentarán su oferta en la Plaza Turística de la Expo Ciudad

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, presentará este fin de semana una Plaza Turística dentro de la Expo Ciudad, un espacio pensado para acercar a salteños y visitantes toda la oferta turística del verano 2025-2026. Será el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 11 a 00 horas, en el Centro de Convenciones de Limache.

El subsecretario de Promoción Turística, Juan Contreras, destacó que participarán del encuentro las provincias de Salta, Jujuy, y más de 20 municipios, quienes mostrarán sus atractivos, actividades, festivales y lanzamientos de temporada.

“Queremos que los salteños y turistas conozcan todo lo que pueden disfrutar este verano. Estaremos junto a cámaras de turismo presentando promociones, descuentos y beneficios para viajar por toda la provincia y el norte”, afirmó el funcionario.

Además de la información turística, la Plaza ofrecerá juegos, degustaciones y una programación artística desde las 19hs con intervenciones culturales de diferentes municipios para amenizar la tarde y acompañar el paseo de los visitantes.

Participantes:

Salta, Jujuy, la Policía Turística y los municipios: Seclantás, Cachi, Molinos, Cafayate, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Iruya, Ciudad de Salta, San Lorenzo, Coronel Moldes, La Caldera, Vaqueros, Campo Quijano, El Jardín, La Merced, Cerrillos, La Candelaria, Chicoana, Guachipas, Tartagal y Orán.

Programación artística de la Plaza Turística:

Sábado 13 de diciembre:

19:00 – Norteños (Salta Ciudad)

19:30 – Valentino Albornoz, el Gauchito Salteño (Salta Ciudad)

20:00 – Gonzalo Fernández junto a Danzas Martínez Villalba (San Lorenzo)

20:30 – Tolombeño (Cafayate)

21:00 – La Morena Cerrillana (Cerrillos)

21:30 – Eva Arjona (Cachi)



Domingo 14 de diciembre:

19:00 – Norteños (Salta Ciudad)

19:30 – Valentino Albornoz, el Gauchito Salteño (Salta Ciudad)