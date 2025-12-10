La Ciudad encendió sus árboles navideños en distintos puntos estratégicos

En total, se colocaron seis árboles navideños distribuidos en zonas de gran circulación y relevancia urbana, tales como plazas, rotondas y accesos principales. Estas estructuras ornamentales se suman a las propuestas que la Ciudad impulsa para promover espacios de encuentro y celebración en familia.

Los vecinos y turistas pueden acercarse a contemplarlos en los siguientes puntos:

Plaza 9 de Julio

Plaza Bolivia (Av. Arenales y Av. Bolivia)

Av. Bolivia, altura Aeroclub Salta

Av. Banchik y Av. Mariano Moreno

Av. Ex Combatientes y calle Luis Guevara (frente al Diario El Tribuno)

Av. Circunvalación Oeste y Ruta Nacional N.º 51

La Municipalidad invita a toda la comunidad a recorrer estos espacios y disfrutar del ambiente festivo que ya se siente en la ciudad.

