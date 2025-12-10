 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

La Ciudad encendió sus árboles navideños en distintos puntos estratégicos

La Ciudad de Salta ya vive el espíritu de las fiestas con la instalación de árboles navideños en distintos puntos estratégicos, una acción realizada por la Municipalidad en conjunto con la empresa LuSal, con el objetivo de acompañar a los vecinos y vecinas durante este tiempo de fin de año. 

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En total, se colocaron seis árboles navideños distribuidos en zonas de gran circulación y relevancia urbana, tales como plazas, rotondas y accesos principales. Estas estructuras ornamentales se suman a las propuestas que la Ciudad impulsa para promover espacios de encuentro y celebración en familia.

Los vecinos y turistas pueden acercarse a contemplarlos en los siguientes puntos:

Plaza 9 de Julio
Plaza Bolivia (Av. Arenales y Av. Bolivia)
Av. Bolivia, altura Aeroclub Salta
Av. Banchik y Av. Mariano Moreno
Av. Ex Combatientes y calle Luis Guevara (frente al Diario El Tribuno)
Av. Circunvalación Oeste y Ruta Nacional N.º 51

La Municipalidad invita a toda la comunidad a recorrer estos espacios y disfrutar del ambiente festivo que ya se siente en la ciudad.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO