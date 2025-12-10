La Ciudad encendió sus árboles navideños en distintos puntos estratégicos
La Ciudad de Salta ya vive el espíritu de las fiestas con la instalación de árboles navideños en distintos puntos estratégicos, una acción realizada por la Municipalidad en conjunto con la empresa LuSal, con el objetivo de acompañar a los vecinos y vecinas durante este tiempo de fin de año.
Salta Hoy
10 / 12 / 2025
En total, se colocaron seis árboles navideños distribuidos en zonas de gran circulación y relevancia urbana, tales como plazas, rotondas y accesos principales. Estas estructuras ornamentales se suman a las propuestas que la Ciudad impulsa para promover espacios de encuentro y celebración en familia.
Los vecinos y turistas pueden acercarse a contemplarlos en los siguientes puntos:
Plaza 9 de Julio
Plaza Bolivia (Av. Arenales y Av. Bolivia)
Av. Bolivia, altura Aeroclub Salta
Av. Banchik y Av. Mariano Moreno
Av. Ex Combatientes y calle Luis Guevara (frente al Diario El Tribuno)
Av. Circunvalación Oeste y Ruta Nacional N.º 51
La Municipalidad invita a toda la comunidad a recorrer estos espacios y disfrutar del ambiente festivo que ya se siente en la ciudad.