Como estaba previsto, la Municipalidad realizó el 3° Reciclatón de la ciudad con el objetivo de acopiar de manera segura diversos tipos de residuos que luego son reciclados o recuperados, previniendo que sean arrojados en la vía pública o que sigan ocupando lugar en las viviendas o galpones.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, manifestó que “estamos muy satisfechos y agradecidos con la participación de la gente que decide colaborar con este programa que tiene como objetivo cuidar el ambiente y potenciar la economía circular”.

“Los residuos que se reciben en cada Reciclatón son diversos, como aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas de plástico, latas, baterías de autos y motos y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas)”, detalló el funcionario.

Enrique Ramírez, de la cooperativa Don Omar, expresó que “si bien nosotros trabajos todo el año recolectando residuos que luego se pueden reciclar nos parece muy importante este tipo de evento para que la gente tome conciencia y vea quiénes son los que acopian y reciclan; en nuestro caso cartón y botellas de plástico principalmente, como así también frascos de vidrio y latas”.

Es importante destacar que, por el momento no se están recibiendo pilas o lámparas ya que este tipo de material no cuenta aún con un tratamiento específico en el país.