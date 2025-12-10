 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La Municipalidad realizó el 3° Reciclatón de la ciudad

La jornada se desarrolló en la playa del Portal Salta Shopping, Av. Sarmiento 1.150. Los vecinos pudieron entregar de manera segura aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas de plástico, latas, baterías de autos y motos y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas).

10 / 12 / 2025

 

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó el 3° Reciclatón de la ciudad con el objetivo de acopiar de manera segura diversos tipos de residuos que luego son reciclados o recuperados, previniendo que sean arrojados en la vía pública o que sigan ocupando lugar en las viviendas o galpones.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, manifestó que “estamos muy satisfechos y agradecidos con la participación de la gente que decide colaborar con este programa que tiene como objetivo cuidar el ambiente y potenciar la economía circular”.

“Los residuos que se reciben en cada Reciclatón son diversos, como aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas de plástico, latas, baterías de autos y motos y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas)”, detalló el funcionario.

Enrique Ramírez, de la cooperativa Don Omar, expresó que “si bien nosotros trabajos todo el año recolectando residuos que luego se pueden reciclar nos parece muy importante este tipo de evento para que la gente tome conciencia y vea quiénes son los que acopian y reciclan; en nuestro caso cartón y botellas de plástico principalmente, como así también frascos de vidrio y latas”.

Es importante destacar que, por el momento no se están recibiendo pilas o lámparas ya que este tipo de material no cuenta aún con un tratamiento específico en el país.

