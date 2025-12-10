 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta presente en el sorteo de la Copa Argentina 2026

El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, participó en el evento que se realizó en el predio de AFA de Ezeiza. Gimnasia y Tiro clasificó para el certamen.

10 / 12 / 2025

 

”Vinimos a presenciar el sorteo de la Copa Argentina en su edición 14 y queremos que en nuestra Provincia haya partidos del certamen nacional más federal que tiene el fútbol argentino. Iniciamos las tratativas correspondientes y hay mucha predisposición de los organizadores para que Salta reciba a la Copa en el 2026”, dijo Sergio Chibán. 

El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes agregó que Salta fue pionera de esta Copa, que creció año tras año, y que hoy todos los equipos la quieren jugar. 

Chibán recordó que Gimnasia y Tiro será parte de la competencia. El Albo enfrentará a Gimnasia de Mendoza. “Central y Juventud no clasificaron para jugar el certamen”, agregó.

El presidente de Torneos y Competencias, Gustavo Isaack, destacó a Salta como pionera de la Copa Argentina y manifestó las posibilidades de que se jueguen algunos partidos en la provincia.

”Siempre están abiertas las posibilidades de volver a Salta y seguramente seguiremos dialogando con las autoridades para que podamos volver en esta edición”, dijo el dirigente. 

La Copa Argentina 2026 tendrá 64 equipos compitiendo y su inicio será a mediados de enero con el partido del último campeón Independiente de Rivadavia de Mendoza frente a Estudiantes de Buenos, en el estadio de la provincia de San Luis.

