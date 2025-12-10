Salta presente en el sorteo de la Copa Argentina 2026

”Vinimos a presenciar el sorteo de la Copa Argentina en su edición 14 y queremos que en nuestra Provincia haya partidos del certamen nacional más federal que tiene el fútbol argentino. Iniciamos las tratativas correspondientes y hay mucha predisposición de los organizadores para que Salta reciba a la Copa en el 2026”, dijo Sergio Chibán.

El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes agregó que Salta fue pionera de esta Copa, que creció año tras año, y que hoy todos los equipos la quieren jugar.

Chibán recordó que Gimnasia y Tiro será parte de la competencia. El Albo enfrentará a Gimnasia de Mendoza. “Central y Juventud no clasificaron para jugar el certamen”, agregó.

El presidente de Torneos y Competencias, Gustavo Isaack, destacó a Salta como pionera de la Copa Argentina y manifestó las posibilidades de que se jueguen algunos partidos en la provincia.

”Siempre están abiertas las posibilidades de volver a Salta y seguramente seguiremos dialogando con las autoridades para que podamos volver en esta edición”, dijo el dirigente.

La Copa Argentina 2026 tendrá 64 equipos compitiendo y su inicio será a mediados de enero con el partido del último campeón Independiente de Rivadavia de Mendoza frente a Estudiantes de Buenos, en el estadio de la provincia de San Luis.