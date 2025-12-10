Salta presente en el sorteo de la Copa Argentina 2026
El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, participó en el evento que se realizó en el predio de AFA de Ezeiza. Gimnasia y Tiro clasificó para el certamen.
Deportes
10 / 12 / 2025
”Vinimos a presenciar el sorteo de la Copa Argentina en su edición 14 y queremos que en nuestra Provincia haya partidos del certamen nacional más federal que tiene el fútbol argentino. Iniciamos las tratativas correspondientes y hay mucha predisposición de los organizadores para que Salta reciba a la Copa en el 2026”, dijo Sergio Chibán.
El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes agregó que Salta fue pionera de esta Copa, que creció año tras año, y que hoy todos los equipos la quieren jugar.
Chibán recordó que Gimnasia y Tiro será parte de la competencia. El Albo enfrentará a Gimnasia de Mendoza. “Central y Juventud no clasificaron para jugar el certamen”, agregó.
El presidente de Torneos y Competencias, Gustavo Isaack, destacó a Salta como pionera de la Copa Argentina y manifestó las posibilidades de que se jueguen algunos partidos en la provincia.
”Siempre están abiertas las posibilidades de volver a Salta y seguramente seguiremos dialogando con las autoridades para que podamos volver en esta edición”, dijo el dirigente.
La Copa Argentina 2026 tendrá 64 equipos compitiendo y su inicio será a mediados de enero con el partido del último campeón Independiente de Rivadavia de Mendoza frente a Estudiantes de Buenos, en el estadio de la provincia de San Luis.