EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se agotaron los primeros cupos para la Escuela de Manejo 2026

La preinscripción fue a través de la App Muni Salta. Hubo 4000 lugares disponibles para la primera parte del año. Cabe destacar que si algún inscripto no cumple con los requisitos solicitados se reabrirá esa vacantes. 

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informa que se agotaron los primeros cupos para formar parte de la Escuela de Manejo 2026.

La preinscripción fue a través de la App Muni Salta. Hubo 4000 lugares disponibles para la primera parte del año.

Cabe destacar que si algún inscripto no cumple con los requisitos solicitados se reabrirá la vacante. Las clases comenzarán en enero. 

Desde el área de Tránsito se les enviará las indicaciones para finalizar su inscripción, de manera presencial, la semana entrante. Deben presentar el certificado del curso de Educación Vial digital, que se realiza para la primera licencia; confirmar sus datos; y firmar el acta compromiso con la escuela.

El objetivo es brindar 12000 cupos a lo largo del próximo año, dividido en tres etapas.

Se aclara que hay que cumplir una serie de requisitos excluyentes para formar parte:

Tener entre 18 y 64 años
Contar con último ejemplar del DNI con domicilio en Salta Capital
No haber tramitado nunca una licencia de conducir
No poseer experiencia previa conduciendo vehículos

Se resalta que la Escuela Municipal de Manejo comenzó a funcionar con el propósito de formar ciudadanos responsables y seguros al volante.

Es una escuela pública y gratuita, dependiente de la Municipalidad de Salta, pensada para que cualquier persona que viva en la ciudad pueda acceder a una educación vial completa, sin necesidad de contar con experiencia previa.

 

