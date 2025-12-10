 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Continúan las mesas salariales con la Intergremial

El Gobierno presentó la propuesta de un cronograma que mantiene los pagos quincenales hasta febrero, e incorpora un bono de $180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Gobierno de la Provincia continúa las reuniones de las mesas salariales con los representantes sindicales de los distintos sectores estatales, en el marco de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026. 

En la mesa de negociación salarial, el Gobierno presentó la propuesta de un cronograma de pagos que mantiene un desembolso cada 15 días en diciembre, enero y febrero, e incluye un bono de 180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.

Desde el Ejecutivo se destacó que esta propuesta busca cuidar el empleo, sostener la actividad económica, garantizar los servicios esenciales y ofrecer previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.

La negociación salarial continuará la semana que viene y se adelantó que se retomará en el mes de febrero.

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el ministro de Salud, Federico Mangione; la ministra de Educación, Cristina Fiore; el coordinador Administrativo de Gobierno, Nicolás Demitrópulos y la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, junto a representantes gremiales de los distintos sectores.

AM840

FM96.9

