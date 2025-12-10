 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sáenz gestionó con el Ministro del Interior la continuidad de obras federales en Salta

En el encuentro de trabajo que se realizó en Casa Rosada y del que también participó el secretario de Hacienda de Nación, se analizó el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para que los trabajos no se detengan.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

En el encuentro, realizado en Casa Rosada, se analizó el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para evitar la paralización de proyectos de infraestructura en la provincia.

Además de la gestión de obras, el diálogo se extendió a la situación general del país. Al respecto, el gobernador Sáenz y los funcionarios nacionales coincidieron en la importancia de consolidar acuerdos que aporten previsibilidad y estabilidad a las provincias, esenciales para el sostenimiento de la actividad económica y la planificación a largo plazo.
Sáenz ratificó el compromiso de Salta con el crecimiento nacional, pero siempre desde una perspectiva descentralizada: "Si las provincias crecen, crece el país. Y desde Salta vamos a seguir aportando al desarrollo federal que la Argentina necesita”, aseguró el mandatario.

