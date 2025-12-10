Sáenz gestionó con el Ministro del Interior la continuidad de obras federales en Salta

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

En el encuentro, realizado en Casa Rosada, se analizó el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para evitar la paralización de proyectos de infraestructura en la provincia.

Además de la gestión de obras, el diálogo se extendió a la situación general del país. Al respecto, el gobernador Sáenz y los funcionarios nacionales coincidieron en la importancia de consolidar acuerdos que aporten previsibilidad y estabilidad a las provincias, esenciales para el sostenimiento de la actividad económica y la planificación a largo plazo.

Sáenz ratificó el compromiso de Salta con el crecimiento nacional, pero siempre desde una perspectiva descentralizada: "Si las provincias crecen, crece el país. Y desde Salta vamos a seguir aportando al desarrollo federal que la Argentina necesita”, aseguró el mandatario.