Sáenz gestionó con el Ministro del Interior la continuidad de obras federales en Salta
En el encuentro de trabajo que se realizó en Casa Rosada y del que también participó el secretario de Hacienda de Nación, se analizó el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para que los trabajos no se detengan.
Salta Hoy
10 / 12 / 2025
El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
En el encuentro, realizado en Casa Rosada, se analizó el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para evitar la paralización de proyectos de infraestructura en la provincia.
Además de la gestión de obras, el diálogo se extendió a la situación general del país. Al respecto, el gobernador Sáenz y los funcionarios nacionales coincidieron en la importancia de consolidar acuerdos que aporten previsibilidad y estabilidad a las provincias, esenciales para el sostenimiento de la actividad económica y la planificación a largo plazo.
Sáenz ratificó el compromiso de Salta con el crecimiento nacional, pero siempre desde una perspectiva descentralizada: "Si las provincias crecen, crece el país. Y desde Salta vamos a seguir aportando al desarrollo federal que la Argentina necesita”, aseguró el mandatario.