Crisis financiera en los municipios

Marcelo Moisés, presidente del Foro de Intendentes, confirmó que ya se realizaron gestiones para obtener un anticipo de coparticipación.

Esto permitirá cubrir el pago del aguinaldo a aproximadamente 6.000 trabajadores municipales.

Sin embargo, los intendentes están preocupados por cómo afrontarán el bono que se negocia con los gremios.

La situación económica sigue siendo crítica debido a la caída de recursos y el aumento de gastos.



