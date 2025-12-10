 imagen

Crisis financiera en los municipios

Los intendentes salteños no podrán pagar el aguinaldo sin ayuda de la Provincia.

Salta Hoy

10 / 12 / 2025

 

Marcelo Moisés, presidente del Foro de Intendentes, confirmó que ya se realizaron gestiones para obtener un anticipo de coparticipación. 

Esto permitirá cubrir el pago del aguinaldo a aproximadamente 6.000 trabajadores municipales.

Sin embargo, los intendentes están preocupados por cómo afrontarán el bono que se negocia con los gremios. 

La situación económica sigue siendo crítica debido a la caída de recursos y el aumento de gastos.


 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

