Crisis financiera en los municipios
Los intendentes salteños no podrán pagar el aguinaldo sin ayuda de la Provincia.
Salta Hoy
10 / 12 / 2025
Marcelo Moisés, presidente del Foro de Intendentes, confirmó que ya se realizaron gestiones para obtener un anticipo de coparticipación.
Esto permitirá cubrir el pago del aguinaldo a aproximadamente 6.000 trabajadores municipales.
Sin embargo, los intendentes están preocupados por cómo afrontarán el bono que se negocia con los gremios.
La situación económica sigue siendo crítica debido a la caída de recursos y el aumento de gastos.