El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Mañana accidentada con motociclistas como protagonistas

Los siniestros viales ocurrieron entre un auto y una moto en el macrocentro salteño y en la Circunvalación Oeste donde chocaron dos motos.

Salta Hoy

11 / 12 / 2025

 

El primer siniestro vial sucedió alrededor de las 8:00 de la mañana en Juramento y Pasaje Zorrilla en la zona del macrocentro de la capital entre un automóvil y una motocicleta.

En tanto cerca de las 9:00 chocaron dos motos en la ruta de Circunvalación Oeste, a 600 metros del ingreso a San Lorenzo Chico.

Las recomendaciones para todos los automovilistas por los desvíos y demoras a raíz de las pericias por estos accidentes.

 

