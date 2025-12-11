Mañana accidentada con motociclistas como protagonistas

[Fotos gentileza César Alurralde (h)]

El primer siniestro vial sucedió alrededor de las 8:00 de la mañana en Juramento y Pasaje Zorrilla en la zona del macrocentro de la capital entre un automóvil y una motocicleta.

En tanto cerca de las 9:00 chocaron dos motos en la ruta de Circunvalación Oeste, a 600 metros del ingreso a San Lorenzo Chico.

Las recomendaciones para todos los automovilistas por los desvíos y demoras a raíz de las pericias por estos accidentes.