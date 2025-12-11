Rige un alerta meteorológico nivel amarillo por tormentas fuertes

El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.

También abarca los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la zona mencionada será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes.

Podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.