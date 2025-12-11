 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Rige un alerta meteorológico nivel amarillo por tormentas fuertes

Se anticipan para esta noche y madrugada del viernes. Mirá los detalles.

Salta Hoy

11 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate. 

También abarca los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la zona mencionada será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. 

Podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO