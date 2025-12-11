 imagen

Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidente de la Corte de Justicia de Salta

Será para el período 2025-2027.

Salta Hoy

11 / 12 / 2025

 

Este miércoles en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidente de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función hasta el 10 de diciembre de 2027.

Asimismo, se eligió como Vicepresidente al Dr. José Gabriel Chibán y como Vicepresidente segundo a la Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, ambos por el mismo período.

De esta forma, la Corte de Justicia quedará integrada de la siguiente manera: Teresa Ovejero Cornejo (presidenta), José Gabriel Chibán (vicepresidente), Adriana Rodríguez Faraldo (vicepresidenta segunda), María Alejandra Gauffin, María Edit Nallim, Sergio Fabián Vittar y Pablo López Viñals.

 

