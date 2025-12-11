Marina Jiménez fue condenada a 10 años de prisión por abuso sexual de su nieto
La condena contra la directora y fundadora del Ballet Salta estremeció el arte salteño.
Salta Hoy
11 / 12 / 2025
El proceso generó gran conmoción social y una profunda ruptura familiar.
Su propio hijo fue quien la denunció, y luego de conocerse el fallo expresó su conformidad con el dictámen y dijo “se hizo justicia”.
Aún resta que la justicia determine si será de cumplimiento efectivo o bajo arresto domiciliario, teniendo en cuenta su edad.
La defensa de Marina Jiménez de 74 años anunció que apelará el fallo.