EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Marina Jiménez fue condenada a 10 años de prisión por abuso sexual de su nieto

La condena contra la directora y fundadora del Ballet Salta estremeció el arte salteño.

Salta Hoy

11 / 12 / 2025

 

El proceso generó gran conmoción social y una profunda ruptura familiar.

Su propio hijo fue quien la denunció, y luego de conocerse el fallo expresó su conformidad con el dictámen y dijo “se hizo justicia”.

Aún resta que la justicia determine si será de cumplimiento efectivo o bajo arresto domiciliario, teniendo en cuenta su edad. 

La defensa de Marina Jiménez de 74 años anunció que apelará el fallo.

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

