Marina Jiménez fue condenada a 10 años de prisión por abuso sexual de su nieto

El proceso generó gran conmoción social y una profunda ruptura familiar.

Su propio hijo fue quien la denunció, y luego de conocerse el fallo expresó su conformidad con el dictámen y dijo “se hizo justicia”.

Aún resta que la justicia determine si será de cumplimiento efectivo o bajo arresto domiciliario, teniendo en cuenta su edad.

La defensa de Marina Jiménez de 74 años anunció que apelará el fallo.