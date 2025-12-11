 imagen

Caricaturas e Ilustraciones: El salteño José Serrudo ganó el primer premio de ADEPA

El ilustrador salteño es artista gráfico de diario El Tribuno. Fue premiado por sus caricaturas de Jorge Lanata y Julio Cortázar.

Salta Hoy

11 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En la charla con Radio Salta, Serrudo recordó sus primeros trazos en la vida.

Al ser consultado sobre el uso de las nuevas tecnologías y en especial de la Inteligencia Artificial, indicó que “ayuda bastante aunque, él personalmente no está muy de acuerdo”.

 

