Caricaturas e Ilustraciones: El salteño José Serrudo ganó el primer premio de ADEPA
El ilustrador salteño es artista gráfico de diario El Tribuno. Fue premiado por sus caricaturas de Jorge Lanata y Julio Cortázar.
Salta Hoy
11 / 12 / 2025
En la charla con Radio Salta, Serrudo recordó sus primeros trazos en la vida.
Al ser consultado sobre el uso de las nuevas tecnologías y en especial de la Inteligencia Artificial, indicó que “ayuda bastante aunque, él personalmente no está muy de acuerdo”.